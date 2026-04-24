BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026

23 апреля в Бишкеке состоялся форум, посвященный борьбе с кибермошенничеством и защите граждан в цифровой среде. Мероприятие объединило представителей государства, бизнеса и международных экспертов. Онлайн-трансляцию посмотрели более 1 тысячи человек, при этом форум охватил участников из всех семи областей Кыргызстана.

CYBERTOR—2026 стал ключевой площадкой для обсуждения современных киберугроз. В форуме приняли участие гости из Российской Федерации и Республики Беларусь, что подчеркнуло международный уровень и значимость мероприятия. Участники рассмотрели актуальные схемы мошенничества, влияние технологий, включая искусственный интеллект и deepfake, а также реальные кейсы и инструменты защиты.







Международный опыт борьбы с киберпреступностью представил заместитель начальника Омской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции и международный эксперт ОБСЕ Владимир Гусев: «Киберпреступность сегодня не имеет границ, и эффективная борьба с ней возможна только при тесном международном сотрудничестве, обмене опытом и постоянном развитии компетенций специалистов».

О масштабах проблемы говорят реальные истории. Блогер и амбассадор BAKAI Мээрим Толепберген поделилась личным опытом: «Мое лицо использовали в мошеннической схеме: взяли отрывок интервью, обработали через ИИ и сделали фейковое видео о «заработке». Подобраться к ним практически невозможно — все организовано очень профессионально».

Особое внимание на форуме было уделено финансовой безопасности и цифровой грамотности.

«Сегодня киберпреступления становятся сложнее из-за развития технологий. Но важно помнить: преступников находят, а каждый человек должен быть информирован и уметь защитить себя», — отметил начальник киберуправления ГУУР МВД Руслан Шаршембиев.





BAKAI делает акцент не только на технологиях, но и на обучении клиентов.

«В банке выстроена система защиты от цифровых рисков — от мониторинга операций до выявления фейковых аккаунтов. Но главный фокус — на образовании: мы работаем с вузами и объясняем, как действуют мошенники. Важно понимать: ваша безопасность — в ваших руках», — подчеркнул начальник управления информационной безопасности BAKAI Гулжигит Жалилов.

Первый заместитель председателя правления BAKAI Марат Какеев отметил: «Сегодня мы объединяем усилия государства, бизнеса и экспертов, чтобы противостоять киберпреступности. Для BAKAI это не просто партнерство, а осознанная ответственность за безопасность клиентов и развитие цифровой среды в стране».

Директор Департамента маркетинга BAKAI Айдай Мокушева добавила: «Мы проводим такие инициативы совместно с МВД, потому что сегодня страдают не только люди, но и бизнес. Наша задача — объединить усилия и действовать на опережение. Это общая ответственность всего рынка».









По итогам форума участники отметили высокий уровень организации, практическую ценность обсуждений и актуальность поднимаемых тем. Гости получили не только экспертную аналитику, но и конкретные инструменты противодействия мошенничеству, которые могут быть применены как на уровне организаций, так и в повседневной жизни.

Форум CYBERTOR—2026 подтвердил: эффективная борьба с кибермошенничеством возможна только при объединении усилий государства, бизнеса и общества. BAKAI продолжит поддерживать инициативы, направленные на повышение безопасности и доверия в цифровой среде.