Не допустить обмеления Токтогулки: итоги встречи министров энергетики

В Бишкеке сегодня прошло квартальное совещание руководителей энергетических ведомств Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Главы министерств согласовали режимы работы водно-энергетических систем региона на вегетационный период и цикл 2026–2027 годов.

Главным итогом встречи стала готовность Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана к скоординированным действиям. Министерства трех стран направят усилия на недопущение снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище. Этот объект гарантирует энергетическую стабильность всей Центральной Азии.

Участники встречи отметили тесную взаимосвязь национальных сетей и подтвердили намерение балансировать нагрузки сообща. Стороны признали успешным прохождение минувшего отопительного сезона и наметили конкретные меры для бесперебойной работы энергосистем в будущем.

Межгосударственная координация продолжится в ближайшие месяцы. Стороны запланировали следующие раунды переговоров на май 2026 года в Ташкенте и на июнь 2026-го в Бишкеке.