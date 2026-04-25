Засыпка Иссык-Куля ради пятизвездочных отелей. Комментарий Минстроя

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев прокомментировал проводимые работы по благоустройству побережья озера Иссык-Куль, а также ответил на критику со стороны общественности и экологов.

По его словам, на отдельных участках побережья ранее образовались заболоченные зоны, которые отпугивали туристов. В связи с этим решили провести работы по восстановлению пляжей: создать грунтовую основу и засыпать ее песком. По его словам, такие меры помогут улучшить состояние акватории, запустить процессы самоочищения и привести пляжи в соответствие с требованиями туристической инфраструктуры.

Министр отметил, что при разработке Генерального плана сохранена охранная зона — около 100 метров от береговой линии, где запрещено строительство. При этом используемый для засыпки грунт, по его словам, берется с той же территории — это остатки прежних работ, на которые сверху укладывается песок.

Комментируя критику, связанную с отсутствием документов, Нурдан Орунтаев заявил, что все необходимые разрешения должны быть оформлены и представлены, а соответствующие органы проводят проверки.

Также министр подчеркнул, что рассматриваемая территория имеет перспективы развития: здесь планируется строительство трех- и пятизвездочных отелей, а сама зона может быть включена в специальную экономическую зону.

По его словам, одной из причин отсутствия в Кыргызстане крупных международных гостиничных сетей, таких как Hilton или Rixos, является нехватка инфраструктуры, соответствующей их строгим стандартам. Новые проекты, как отметил министр, направлены на устранение этой проблемы.

Особое внимание уделяется созданию качественных пляжей, соответствующих требованиям пятизвездочных отелей.

Ранее, по словам Нурдана Орунтаева, некоторые участки побережья вообще не использовали для купания.

Министр отметил, что развитие туристической отрасли требует времени и системной работы. В качестве примеров он привел Дубай, где туристическая инфраструктура формировалась постепенно.

«Наша задача — создать условия для привлечения инвестиций и туристов. Несмотря на короткий сезон — около полутора месяцев — Иссык-Куль ежегодно принимает миллионы отдыхающих», — подчеркнул он.

В заключение Нурдан Орунтаев добавил, что все работы находятся в стадии реализации, будут сопровождаться необходимыми проверками и контролем, а также соответствующей документацией.

Компетентные экологи продолжают настаивать, что нельзя так грубо уничтожать экосистему озера. Кустарники облепихи создают естественный дренаж для очищения озера. Активная вырубка естественного озеленения Иссык-Куля скажется на его экологии не лучшим образом.