Около 30 миллионов квадратов жилья и других объектов строят в Кыргызстане

В Кыргызстане сейчас строят около 30 миллионов квадратных метров жилья и других объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев.

По его словам, отрасль вышла на рекордные показатели, которых в стране ранее не фиксировали. Он отметил, что столь масштабных объемов строительства в истории независимого Кыргызстана еще не было.

Министр сообщил, что по итогам 2025 года в стране завершили строительство около 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Если сохранить текущие темпы, мы сможем стабильно обеспечивать вклад строительной отрасли в экономику страны. Нурдан Орунтаев

Он подчеркнул, что, согласно мировым демографическим стандартам, на одного новорожденного должно приходиться не менее 15 квадратных метров жилья. В Кыргызстане ежегодно рождается от 150 до 170 тысяч детей, что требует строительства не менее 2,5–3 миллионов квадратных метров жилья в год.

Он добавил, что в стране уже сформирован значительный строительный задел, который вводится поэтапно. По его словам, ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию от 2,5 до 3,5 миллиона квадратных метров жилья для сохранения баланса между спросом и предложением.