20:21
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Власть

Визит короля Карла III. В США перепутали флаги Великобритании и Австралии

В Вашингтоне перепутали флаги Великобритании и Австралии перед визитом короля Карла III, сообщает Reuters со ссылкой на департамент транспорта округа Колумбия.

иллюстративное
Фото иллюстративное.

Для приветствия короля в столице США вывесили более 230 флагов, из них 15 оказались флагами Австралии. Позже их заменили на британские.

Карл III имеет титул короля Австралии, но эта роль носит церемониальный характер. Фактический глава государства — премьер-министр Энтони Албанезе.

Король Великобритании посетит США 27 апреля. Это первая поездка Карла III в США в качестве монарха, а также первый государственный визит британского короля в Штаты с 2007 года.

Визит короля Великобритании в Вашингтон приурочен к 250-летию декларации независимости США от британского правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371913/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Король Карл III официально вступил на британский престол
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
В&nbsp;Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с&nbsp;Владимиром Путиным В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
25 апреля, суббота
19:58
Не допустить обмеления Токтогулки: итоги встречи министров энергетики Не допустить обмеления Токтогулки: итоги встречи минист...
19:44
Около 30 миллионов квадратов жилья и других объектов строят в Кыргызстане
19:33
Визит короля Карла III. В США перепутали флаги Великобритании и Австралии
19:19
ГИК строит 6,5 тысячи квартир в Бишкеке с высокой сейсмостойкостью
18:54
Министр строительства Кыргызстана рассказал о борьбе с коррупцией и реформах