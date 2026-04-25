Визит короля Карла III. В США перепутали флаги Великобритании и Австралии

В Вашингтоне перепутали флаги Великобритании и Австралии перед визитом короля Карла III, сообщает Reuters со ссылкой на департамент транспорта округа Колумбия.

Фото иллюстративное. В США перепутали флаги Великобритании и Австралии

Для приветствия короля в столице США вывесили более 230 флагов, из них 15 оказались флагами Австралии. Позже их заменили на британские.

Карл III имеет титул короля Австралии, но эта роль носит церемониальный характер. Фактический глава государства — премьер-министр Энтони Албанезе.

Король Великобритании посетит США 27 апреля. Это первая поездка Карла III в США в качестве монарха, а также первый государственный визит британского короля в Штаты с 2007 года.

Визит короля Великобритании в Вашингтон приурочен к 250-летию декларации независимости США от британского правления.