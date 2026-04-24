Фото 24.kg. Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры

В Бишкеке прошли ярмарка вакансий, День карьеры и день открытых дверей. Мероприятие собрало студентов, выпускников и соискателей, которые искали работу, стажировку или выбирали будущую профессию.

В ярмарке приняли участие около 100 государственных, муниципальных и частных организаций. Работодатели представили более 5 тысяч вакансий в сферах производства, транспорта, услуг, финансов и медицины.

Одним из заметных участников стало представительство China Road and Bridge Corporation, предложившее свыше 100 вакансий. Компания специализируется на строительстве инфраструктурных объектов: дорог, мостов, тоннелей, железных дорог, насосных станций и теплосетей.

Как сообщил главный инженер представительства Юй Чжипин, компания работает на международном рынке с 1958 года и за это время реализовала множество крупных проектов в разных странах.

«С момента выхода на международный рынок в 1958 году мы более 60 лет активно работаем в области строительства инфраструктуры по всему миру. Мы реализовали множество знаковых проектов мирового уровня, а бренд CRBC стал узнаваемой визитной карточкой международной инженерной отрасли», — рассказал Юй Чжипин.

Фото 24.kg. Главный инженер представительства China Road and Bridge Corporation в Кыргызстане Юй Чжипин

Он также подчеркнул вклад компании в международные инфраструктурные инициативы.

«Мы строим автомобильные и железные дороги, мосты, порты, аэропорты и другие объекты. Наша компания участвует в крупных международных инфраструктурных проектах и является надежным партнером кыргызско-китайского сотрудничества» Юй Чжипин

По его словам, Кыргызстан занимает особое место в деятельности компании, являясь важным узлом, соединяющим Китай с Центральной Азией и Европой в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Компания работает в Кыргызстане с начала 2000-х годов. За это время она участвовала в реализации ряда крупных проектов, среди которых альтернативная автодорога Север — Юг, северная объездная дорога Бишкека, региональные транспортные коридоры, а также перинатальный центр в Оше.

На ярмарке компания искала специалистов по разным направлениям: архитекторов, топографов, экологов, лаборантов, бухгалтеров, кассиров, ассистентов и переводчиков.

Представители компании отметили, что сотрудникам предлагают обучение, понятную карьерную траекторию и конкурентоспособную заработную плату.

«С увеличением срока работы в компании доход также растет. Наше представительство предлагает конкурентоспособные условия оплаты труда», — подчеркнул Юй Чжипин.

Стенд компании вызвал большой интерес у посетителей. В течение дня к нему подходили десятки соискателей, интересовавшихся условиями труда, карьерными возможностями и программами стажировок за рубежом.

Особый интерес к компании проявляла молодежь — выпускники вузов, рассматривающие возможности профессионального роста. Выпускница одного из университетов Алия Канатбекова рассказала, что при выборе работы одним из главных факторов для нее остается уровень заработной платы.

Помимо строительной отрасли, высокий интерес у посетителей вызвали вакансии в банковской сфере, медицине и международных организациях.

«Я хочу профессионально расти и улучшать знание китайского языка. Работа в такой компании может дать хорошие перспективы», — сказала она.

Ярмарка карьеры стала удобной площадкой для прямого общения работодателей и соискателей, где одни смогли найти потенциальных сотрудников, а другие — реальные возможности для старта или развития карьеры.