Tesla запустила массовое производство Cybercab без руля и педалей

Компания Tesla приступила к массовому выпуску беспилотного электромобиля Cybercab. Глава компании Илон Маск сообщил об этом в социальной сети X. Первый серийный экземпляр роботакси сошел с конвейера в феврале 2026 года.

Особенности конструкции и производства

Модель, впервые представленный осенью 2024 года, спроектировали без руля, педалей и зеркал заднего вида. Управление полностью берет на себя бортовой компьютер, хотя разработчики предусмотрели и версию с рулевым колесом.

Cybercab has started production pic.twitter.com/MAeswanf96 — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2026

Представители Tesla подчеркнули, что на Cybercab не распространяется стандартное ограничение США в 2 тысячи 500 машин для транспортных средств, не соответствующих федеральным стандартам безопасности. Точное количество запланированных к выпуску авто компания пока не раскрывает.

Программные и юридические сложности

Несмотря на старт производства, полноценный выход модели на рынок задерживается. Это связано с процессом одобрения со стороны американских регуляторов: эксплуатация машин без органов ручного управления сильно ограничена законодательством.





Кроме того, по данным издания Electrek, Tesla до сих пор не завершила работу над системой полностью автономного вождения. Илон Маск признал, что специалисты продолжают дорабатывать софт. Ожидается, что финальная версия системы вождения появится не ранее четвертого квартала 2026 года.