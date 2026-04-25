Новые электробусы Geely для общественного транспорта презентовали в Бишкеке

На территории ДЕПО-2 в Бишкеке презентовали современные электробусы китайской компании Geely Group. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Представленная модель — компактный электробус длиной чуть более 8,5 метра. Такие размеры позволяют ему легко маневрировать на городских улицах и работать на маршрутах с плотным трафиком.

Автобус оснащен электродвигателем мощностью 100–200 киловатт и батареей на 170 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода не менее 250 километров.

Компания Geely работает более чем в 88 странах и имеет свыше 700 сервисных центров.

По итогам презентации городским службам поручили детально изучить представленный транспорт и возможности сотрудничества. Окончательные решения примут после всестороннего анализа и оценки эффективности электробуса.