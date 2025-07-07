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Общество

Жогорку Кенеш потратил 12,3 миллиона сомов на заграничные командировки

В пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали материал 24.kg о заграничных командировках депутатов.

В ведомстве отметили, что рабочие поездки за рубеж в большинстве своем осуществляются за счет приглашающей стороны.

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«Например, расходы на служебные поездки депутата Эльвиры Сурабалдиевой осуществлялись за счет приглашающей стороны. Это касается и выезда нардепов Камилы Талиевой, Медербека Алиева и заместителя торага Нурланбека Азыгалиева в Финляндию. Есть также случаи, когда парламентарии выезжали в командировки за счет собственных средств. Например, командировочные расходы в Непал депутат Эмиль Токтошев оплачивал из личных средств, как и вице-спикер Нурланбек Азыгалиев в ОАЭ, Замирбек Мамасадыков в Нидерланды и Эльдар Абакиров в США», — подчеркнули в парламенте.

На заграничные командировки депутаты Жогорку Кенеша потратили 12 миллионов 306 тысяч сомов — такие данные опубликованы на госпортале «Открытый бюджет» по состоянию на начало июля 2025 года. Командировочные расходы внутри страны составили 1 миллион 135 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335445/
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