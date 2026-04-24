MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay

В честь своего 20-летия национальный оператор связи MEGA запускает специальную акцию для пользователей MegaPay. С 27 по 29 апреля 2026 года будет возможность получать повышенный кешбэк в размере 20 процентов бонусами за оплату услуг через приложение.

Акция распространяется на все категории услуг, по которым уже действует бонусная программа MegaPay.

Для получения кешбэка необходимо оплачивать услуги через QR-код MegaPay или внутри приложения, используя баланс мобильного телефона. Начисленные бонусы можно будет использовать в рамках действующих правил программы.

Юбилейная акция направлена на то, чтобы сделать повседневные платежи еще более выгодными и удобными, а также поблагодарить абонентов за доверие и многолетний выбор в пользу MEGA.

