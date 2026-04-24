11:45
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Бизнес

MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay

В честь своего 20-летия национальный оператор связи MEGA запускает специальную акцию для пользователей MegaPay. С 27 по 29 апреля 2026 года будет возможность получать повышенный кешбэк в размере 20 процентов бонусами за оплату услуг через приложение.

Акция распространяется на все категории услуг, по которым уже действует бонусная программа MegaPay.

Для получения кешбэка необходимо оплачивать услуги через QR-код MegaPay или внутри приложения, используя баланс мобильного телефона. Начисленные бонусы можно будет использовать в рамках действующих правил программы.

Юбилейная акция направлена на то, чтобы сделать повседневные платежи еще более выгодными и удобными, а также поблагодарить абонентов за доверие и многолетний выбор в пользу MEGA.

Подробные условия акции доступны здесь.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/371723/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
«МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
Популярные новости
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Бизнес
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
24 апреля, пятница
11:42
Трудоустройство молодежи через стажировки. Пилотный проект будет расширен Трудоустройство молодежи через стажировки. Пилотный про...
11:36
Мутация ящура снизила эффективность вакцин в Кыргызстане
11:34
В КР в 2025 году более 3 тысяч семей заключили социальные контракты
11:34
Торнадо разнес город в Оклахоме. Повреждена авиабаза, есть пострадавшие
11:22
Meta режет штат. До 8 тысяч сотрудников могут попасть под сокращение