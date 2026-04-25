ГИК строит 6,5 тысячи квартир в Бишкеке с высокой сейсмостойкостью

Государственная ипотечная компания (ГИК) продолжает масштабное строительство жилого комплекса «Ынтымак» на улице Байтика Баатыра, 1е. По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдана Орунтаева, на объекте ведутся работы более чем в 30 блоках, а всего их здесь будет 43.

В рамках проекта возводится около 6 тысяч 500 квартир различной планировки — от однокомнатных до четырехкомнатных. Площадь жилья составляет: трехкомнатные квартиры — около 80 квадратных метров, четырехкомнатные — около 130 квадратов. Все квартиры будут сдаваться «под ключ». Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на октябрь 2026 года.

Фото 24.kg

Этим примером мы показываем, что государство тоже может строить качественно. Нурдан Орунтаев

Нурдан Орунтаев отметил, что комплекс относится к жилью премиум-класса. Здания строят по каркасной технологии, которая считается одной из наиболее эффективных в современном строительстве. Сейсмостойкость объектов рассчитана на 8 баллов, все работы выполняют по действующим нормам и стандартам. В строительстве используют качественные материалы, включая российскую арматуру.

По его словам, на объекте задействованы различные подрядные организации, среди которых одна из основных — «Аманат Строй». При этом государство не ограничивается одной строительной фирмой, а привлекает несколько подрядчиков для повышения эффективности работ.

Фото 24.kg

Особое внимание уделяется контролю качества. На объекте постоянно работает мобильная лаборатория и сотрудники департамента государственного строительного контроля. Они ежедневно контролируют качество строительства.

Рядом с жилым комплексом строят школу на 1 тысячу 200 мест. На первых этажах жилых зданий предусмотрены коммерческие помещения, рассматривается возможность размещения детских садов.

ГИК, по словам министра, реализует не только социальные программы, но и развивает рынок доступного жилья для разных слоев населения.

«Государственная ипотечная компания должна быть финансово устойчивой и развивать новые форматы строительства», — отметил Нурдан Орунтаев.

Отдельно показали оснащение мобильных лабораторий, которые работают в каждом регионе при Министерстве строительства. Они проводят испытания прочности кирпича, бетона, цемента и устойчивости грунта.

Фото 24.kg

Как сообщил директор Республиканского центра сертификации в строительстве Талант Рыскулбек уулу, лаборатории работают на хозрасчете и принимают заявки через QR-код. По его словам, государственные лаборатории конкурируют с частными структурами и постоянно обновляют оборудование и технологии.

Он подчеркнул, что строительные работы проходят поэтапный контроль качества: без положительных результатов испытаний невозможно переходить к следующему этапу строительства.