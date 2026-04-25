Общество

ГИК строит 6,5 тысячи квартир в Бишкеке с высокой сейсмостойкостью

Государственная ипотечная компания (ГИК) продолжает масштабное строительство жилого комплекса «Ынтымак» на улице Байтика Баатыра, 1е. По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдана Орунтаева, на объекте ведутся работы более чем в 30 блоках, а всего их здесь будет 43.

В рамках проекта возводится около 6 тысяч 500 квартир различной планировки — от однокомнатных до четырехкомнатных. Площадь жилья составляет: трехкомнатные квартиры — около 80 квадратных метров, четырехкомнатные — около 130 квадратов. Все квартиры будут сдаваться «под ключ». Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на октябрь 2026 года.

Нурдан Орунтаев отметил, что комплекс относится к жилью премиум-класса. Здания строят по каркасной технологии, которая считается одной из наиболее эффективных в современном строительстве. Сейсмостойкость объектов рассчитана на 8 баллов, все работы выполняют по действующим нормам и стандартам. В строительстве используют качественные материалы, включая российскую арматуру.

Этим примером мы показываем, что государство тоже может строить качественно.

Нурдан Орунтаев

По его словам, на объекте задействованы различные подрядные организации, среди которых одна из основных — «Аманат Строй». При этом государство не ограничивается одной строительной фирмой, а привлекает несколько подрядчиков для повышения эффективности работ.

Особое внимание уделяется контролю качества. На объекте постоянно работает мобильная лаборатория и сотрудники департамента государственного строительного контроля. Они ежедневно контролируют качество строительства.

Рядом с жилым комплексом строят школу на 1 тысячу 200 мест. На первых этажах жилых зданий предусмотрены коммерческие помещения, рассматривается возможность размещения детских садов.

ГИК, по словам министра, реализует не только социальные программы, но и развивает рынок доступного жилья для разных слоев населения.

«Государственная ипотечная компания должна быть финансово устойчивой и развивать новые форматы строительства», — отметил Нурдан Орунтаев.

Отдельно показали оснащение мобильных лабораторий, которые работают в каждом регионе при Министерстве строительства. Они проводят испытания прочности кирпича, бетона, цемента и устойчивости грунта.

Как сообщил директор Республиканского центра сертификации в строительстве Талант Рыскулбек уулу, лаборатории работают на хозрасчете и принимают заявки через QR-код. По его словам, государственные лаборатории конкурируют с частными структурами и постоянно обновляют оборудование и технологии.

Он подчеркнул, что строительные работы проходят поэтапный контроль качества: без положительных результатов испытаний невозможно переходить к следующему этапу строительства.
ГИК строит 6,5 тысячи квартир в Бишкеке с высокой сейсмостойкостью
