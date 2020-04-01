В связи с карантином увеличились факты семейного насилия

В связи с карантином увеличились факты домашнего насилия. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова.

Однако никаких конкретных цифр, статистики и примеров чиновница не привела.

«Людям необходима психологическая помощь. Все, кто нуждается в ней, могут обратиться по номеру 111», — ограничилась она.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.