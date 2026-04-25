В Оше, Баткене и Манасе пройдут гастроли театра оперы и балета

С 3 по 9 мая 2026 года Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отправится на гастроли в города Ош, Баткен и Манас. Мероприятия посвящены президентской доктрине «Уңгужол» — «Национальный дух — мировые высоты» и VI Всемирным играм кочевников.

По данным пресс-службы театра, гастрольная программа откроется 3 мая в Оше балетом Михаила Раухвергера «Чолпон», который более 60 лет остается одной из главных жемчужин кыргызского хореографического искусства.

Уже 4 мая зрителям представят знаменитую оперу Джузеппе Верди «Травиата», ставшую мировым шедевром классического музыкального наследия.

В Оше 5 мая состоится гала-концерт с участием солистов оперы и балета, академического хора и симфонического оркестра театра. В программе — произведения мировой классики и кыргызских композиторов.

Впервые за годы независимости театр выступит в Баткене и Манасе. Большой концерт под открытым небом пройдет 7 мая в Баткене, а 9 мая в Манасе зрителям представят праздничную программу с популярными песнями военных лет.

Вход на все мероприятия свободный.
Материалы по теме
Эльнура Муктарбек примет участие в гала-концерте музыкальной премии BraVo
Солисты Театра оперы и балета провели концерты для пожилых людей
В Театре оперы и балета выступили против передачи хозпостройки Минфину
Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром
Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным
Хозяйственное здание Театра оперы и балета хотят передать под управление Минфина
Рояль Steinway & Sons стоимостью 25 миллионов сомов появился в Оперном театре
Голос, соединяющий эпохи. Бактыбек Ыбыкеев — кыргызский маэстро русского романса
Триумф в Испании. Артисты Театра оперы и балета вернулись с гастролей
«Оперный голос вселенной»: Бишкек объединил память о Булате Минжилкиеве
