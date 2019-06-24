Президент вновь потребовал от силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса

«Если выявили нарушение, а предприниматели уплатили налоги, то не надо их проверять», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству.

По его словам, проверки не должны продолжаться более трех-пяти дней.

Главу государства возмутила история швейцарского бизнесмена, счета которого арестовали и не дают ему работать.

«Что можно так долго проверять? Быстро изучили ситуацию и дали ответ, может человек эти деньги в стране использовать или нет. $12 миллионов — это же почти 1 миллиард сомов! Инвестиции так тяжело привлекать в республику, вы так долго проверяете», — возмутился он.

Стоит отметить, что Сооронбай Жээнбеков ранее уже призывал силовиков не мешать работать малому и среднему бизнесу. Однако чиновники продолжают кошмарить предпринимателей. Напомним, как год назад глава Государственной налоговой службы потребовал от сотрудников чаще проверять рынки и швейные цеха. После возмущения широкой общественности в ГНС поспешили заверить, что кошмарить бизнес не будут. А депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева ранее рассказала, что после жалобы предпринимателя из Оша его стали еще больше кошмарить.

Ранее, осенью 2018 года, Сооронбай Жээнбеков уже обещал бизнесменам не мешать их работе и помогать.

«К тем, кто занимается неправомерными проверками, будем принимать меры, чтобы эти должностные лица не могли дальше работать», — заявлял президент, завершая встречу с представителями бизнеса и предпринимательства.