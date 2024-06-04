11:01
USD 87.70
EUR 95.07
RUB 0.97
Власть

Президент предлагает наказывать за воспрепятствование работе бизнеса

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров инициировал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Концепция проекта закона направлена на усиление защиты предпринимателей и инвесторов, осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызстане. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 338 (1), предусматривающей ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Кроме того, в связи с усилением ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предлагается размер штрафа, предусмотренного статьей 436 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях, увеличить со 10 до 15 тысяч сомов.

Вместе с тем для защиты предпринимателей от необоснованного применения меры пресечения в виде заключения под стражу законопроектом предлагается применять в отношении предпринимателей альтернативные меры пресечения (электронное наблюдение, залог, домашний арест), предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295722/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане собираются создать реестр добросовестных предпринимателей
В Бишкеке бизнесу расскажут о новшествах в налоговой системе
Семь проектов из Баткена получили сертификаты «Одно село — один продукт»
Кабмин решил разработать реестр фактов, плохо влияющих на бизнес
Цифра дня. 12,3 тысячи человек обратились в Центр обслуживания предпринимателей
Цифра дня. 4,3 миллиарда сомов финансовой помощи получил бизнес
Компания Nestle изучает возможность работы в Кыргызстане
Беспроцентные кредиты для бизнеса могут увеличить до 5 миллионов сомов
В городе Ош заработал Центр обслуживания предпринимателей
В Кыргызстане представили программу развития бизнеса до 2026 года
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июня в&nbsp;Кыргызстане изменятся тарифы на&nbsp;отопление и&nbsp;горячую воду С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду
В&nbsp;Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27-31 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 мая
Акылбек Жапаров: Команда президента прекратила национальное унижение Акылбек Жапаров: Команда президента прекратила национальное унижение
Бизнес
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
4 июня, вторник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июн...
10:41
Президент предлагает наказывать за воспрепятствование работе бизнеса
10:27
ГКНБ задержал кыргызстанца. Он хотел совершить теракт в 2010 году
10:22
Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
10:21
С проспекта Чингиза Айтматова/Манаса в Бишкеке убирают маршрутки. Схемы движения