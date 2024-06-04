Президент предлагает наказывать за воспрепятствование работе бизнеса

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров инициировал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Концепция проекта закона направлена на усиление защиты предпринимателей и инвесторов, осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызстане. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 338 (1), предусматривающей ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Кроме того, в связи с усилением ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предлагается размер штрафа, предусмотренного статьей 436 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях, увеличить со 10 до 15 тысяч сомов.

Вместе с тем для защиты предпринимателей от необоснованного применения меры пресечения в виде заключения под стражу законопроектом предлагается применять в отношении предпринимателей альтернативные меры пресечения (электронное наблюдение, залог, домашний арест), предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.