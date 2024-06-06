Садыр Жапаров: Я готов выступить арбитром между бизнесом и государством

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с предпринимателями по вопросу внедрения и использования контрольно-кассовых машин, электронных товаротранспортных накладных, электронных счетов-фактур. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что государство в последние три года уделяет особое внимание реализации социальных программ, финансируемых из бюджета, который в основном формируется за счет налогов и таможенных пошлин. Внедряемые проекты по цифровизации услуг налоговых органов направлены на сокращение теневой экономики, повышение участия потребителей и налогоплательщиков в борьбе с недобросовестной конкуренцией, на укрепление доверия между государством и бизнесом, а также на улучшение инвестиционного климата в стране.

Садыр Жапаров напомнил, что даны поручения госорганам по снижению возможностей уклонения от уплаты налогов, повышению прозрачности бизнес-процессов и увеличению сбора налогов. Учитывая большую роль предпринимателей в этом вопросе, он заявил о важности встречи с бизнесом, чтобы они могли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал о работе по модернизации налоговой системы, борьбе с коррупцией, повышении прозрачности соблюдения налогового законодательства. Он отметил, что по итогам проведенных встреч все предложения предпринимателей были учтены. В соответствующие нормативно-правовые акты внесены изменения, закреплены специальные режимы в Налоговом кодексе.

Бизнес попросил президента отсрочить введение штрафов за неиспользование электронной товаротранспортной накладной.

Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов подчеркнул, что штрафы за неприменение электронных товаротранспортных накладных приостановлены до 1 января 2025 года. Кроме того, предприниматели сообщили о возникающих трудностях при использовании нововведений Налоговой службы.

Глава государства поручил усилить разъяснительную работу с предпринимателями и организовать постоянное присутствие специалистов налоговых служб на всех рынках страны для предоставления консультаций. Он заявил, что государство должно создать все условия для сокращения теневой экономики. В этом направлении важно обеспечить прямой диалог с бизнесом.

Президент Садыр Жапаров еще раз напомнил, что бизнес является главной движущей силой экономического развития страны и выразил готовность выступить арбитром в вопросе взаимодействия бизнеса и государства.