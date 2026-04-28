Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили в администрации президента

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и финансовых институтов.

Он подчеркнул, что малый и средний бизнес является главным двигателем экономики страны.

«За последние три года доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась с 40 процентов до 51 процента. Это важный показатель устойчивого экономического роста. Особое внимание фондам развития необходимо уделять проектам в селах. Инициативным гражданам, желающим реализовать проекты, нужно оказывать соответствующую поддержку», — сказал он.

Участникам совещания был представлен проект программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, обсуждены ход реализации проекта «Льготное кредитование субъектов предпринимательства путем субсидирования процентных ставок» и реализованные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Чиновникам поручено в кратчайшие сроки утвердить программу. Она будет направлена на расширение доступа предпринимателей к финансированию за счет внедрения льготных кредитных продуктов, гарантийных механизмов. Одновременно предусматривается развитие системы обучения, акселерации и сопровождения бизнеса, что позволит повысить уровень предпринимательских компетенций и устойчивость проектов.