Межрегиональное управление Министерства экономики и коммерции КР совместно с аппаратом полномочного представителя президента в Баткенской области провели очередное заседание бренд-комитета по национальному экономическому проекту «Одно село — один продукт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании отобраны семь продуктов, произведенных с использованием местных ресурсов, и вручены сертификаты Баткен-бренд «Одно село — один продукт»:

Абрикосовое масло — Турсуналы Толомушев;

Виноградный сок 100 процентов— Гульнара Дусматова;

Абрикосовое печенье «Айгуль» — Барнохан Ахматова;

Малиновый сок — Сапаргуль Жусупбекова;

Печенье из малины — Рахима Уланбек кызы;

Сушеный шиповник — Уч-Коргонское лесное хозяйство при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР;

Рис «Ак-Турпак» — Алина Ысакова.

Кроме того, 28 февраля 2024 года состоялась встреча заинтересованных лиц — жителей Лейлекского района Баткенской области для участия в проекте «Одно село — один продукт» с участием депутата Жогорку Кенеша КамилыТалиевой.

«Для привлечения сельского населения к бизнесу, решения проблем безработицы путем продвижения малого бизнеса по проекту «Одно село — один продукт» жителям Лейлекского района Баткенской области рассказали о деятельности данного проекта. Жители Лейлекского района Баткенской области заинтересованы в продвижении малого бизнеса с помощью проекта «Одно село — один продукт», — говорится в сообщении.