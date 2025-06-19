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Экономика

Более 9 миллиардов сомов выделено на поддержку малого бизнеса — Минфин

Более 9 миллиардов сомов выделено на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Уточняется, что по состоянию на 1 июня по проекту «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» выдали 9 миллиардов 52 миллиона 61 тысячу сомов беспроцентных кредитов.

Финансирование получили 11, 6 тысячи предпринимателей из всех регионов страны.

До 1 миллиона сомов кредиты выданы 9,5 тысячи заемщиков на общую сумму 5,7 миллиарда сомов. До 3 миллионов получили 2 тысячи предпринимателей на общую сумму 3,3 миллиарда сомов.

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 13» выдано 4 тысячи 770 льготных кредитов на общую сумму 2 миллиарда 947 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333178/
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