Депутаты Жогорку Кенеша требуют защитить права Аиды Саляновой

Депутаты от парламентской фракции «Ата Мекен» обратились к торага Жогорку Кенеша с требованием защитить права Аиды Саляновой. Об этом сегодня на заседании заявили Алмамбет Шыкмаматов и Каныбек Иманалиев.

Алмамбет Шыкмаматов рассказал, что вчера депутаты от фракции «Ата Мекен» посетили СИЗО-1 и встретились с Аидой Саляновой.

«Салянова в СИЗО-1 сидит вместе с человеком, который организовал убийство ее родного брата. Я считаю, что это давление на нее. Кроме того, по всем законам, по нормам гуманизации генпрокурора не должны содержать в СИЗО-1, а должны содержать в СИЗО ГКНБ. Спикер — второй человек в государстве. Вы должны защитить ее права и принять меры. Салянова многим не нравится, но тут вопрос не в ней, вопрос в законности», — высказался Алмамбет Шыкмаматов.

Депутат Каныбек Иманалиев поддержал коллегу. Он напомнил, что за шесть лет все хорошо узнали, кто участвовал в освобождении Азиза Батукаева. Обратил внимание он и на то, что в отношении экс-генпрокурора нарушены законы.

Поддержал их и депутат Жанар Акаев, который отметил, что нет необходимости содержать Аиду Салянову под стражей. Она никуда не сбежит.

Напомним, Аиду Салянову задержали на прошлой неделе по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Расследование дела возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.