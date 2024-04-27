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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 27 апреля 2006 года

Самым теплым в Бишкеке было 27 апреля 2006 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,7 градуса.

Самым холодным — 27 апреля 1936-го, когда температура составила +0,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со средней температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 27 апреля ночью в Бишкеке дожди и грозы. Температура воздуха +10 градусов. Днем в столице также ожидаются дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до +18 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292669/
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