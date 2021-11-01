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Происшествия

Убийство Улана Салянова. Потерпевшая по делу о разбое отказалась от допроса

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

В ходе заседания выяснилось, что потерпевшая по делу о разбойном нападении в Оше отказалась от допроса. Ранее суд хотел допросить ее онлайн. Допрос должен был состояться в Ошском городском суде.

Кроме того, гособвинитель сообщил, что не получилось найти основного свидетеля Олега Тярта. На процессе выяснилось, что он прилетел в Бишкек, но где находится сейчас, неизвестно.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212314/
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