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Происшествия

Убийство Улана Салянова. Приговор первой инстанции оставлен в силе

В Бишкекском городском суде закончили рассматривать уголовное дело об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Прокурор, отметим, просил ужесточить наказание обвиняемым — пожизненно лишить их свободы.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали решение: приговор первой инстанции оставлен в силе.

Сестра убитого Улана Салянова экс-генпрокурор Аида Салянова заявила, что намерена обжаловать приговор.

Отметим, потерпевшая сторона считает, что дело имеет политическую подоплеку.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212827/
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