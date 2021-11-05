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Происшествия

Убийство Улана Салянова. Один из обвиняемых попросил прощения у потерпевших

В Бишкекском городском суде закончили рассматривать уголовное дело об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Председательствующая на процессе Жамиля Сабитова спросила у обвиняемых, есть ли что им сказать.

Подсудимый Асанаэмир Абыкулов заявил, что не готов выступить перед судом, в том числе с последним словом. Он просил суд отложить заседание.

Судья ответила, что участники процесса предупреждены о прениях сторон и о том, что обвиняемым надо выступить с последним словом. Она попросила указать в протоколе суда, что Абыкулов отказался выступать.

Другой обвиняемый Эрмек Осмонкулов просил простить его и не увеличивать срок наказания.

Судьи удалились в совещательную комнату для вынесения приговора.

Отметим, потерпевшая сторона считает, что дело имеет политическую подоплеку.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212819/
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