В Бишкеке 27 апреля дождь. Температура воздуха +14 градусов. День увеличился до 13 часов 57 минут.

Отключение света, газа, воды

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Марат Тагаев

Родился 27 апреля 1994 года. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Памятные даты

День работников Ветеринарной службы Кыргызской Республики

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников Ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня такие врачи работают в ветеринарных клиниках, зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.

Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-лейтенант Анарбек Бакаев

Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950-го в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981 года — на партийной работе. С 20 апреля 1991-го — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в Службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

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