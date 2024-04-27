01:46
USD 88.84
EUR 95.29
RUB 0.96
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 апреля дождь. Температура воздуха +14 градусов. День увеличился до 13 часов 57 минут.

Отключение света, газа, воды

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Марат Тагаев

Родился 27 апреля 1994 года. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Памятные даты

День работников Ветеринарной службы Кыргызской Республики

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников Ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня такие врачи работают в ветеринарных клиниках, зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.

Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-лейтенант Анарбек Бакаев

из интернета
Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950-го в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981 года — на партийной работе. С 20 апреля 1991-го — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в Службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292737/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Вице-мэр Бишкека предложил поднять проезд до&nbsp;25&nbsp;сомов, чтобы окупить автобусы Вице-мэр Бишкека предложил поднять проезд до 25 сомов, чтобы окупить автобусы
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
27 апреля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 апреля, пятница
23:43
В WhatsApp можно будет звонить номерам, не добавленным в контакты
23:05
МП «Тазалык» объявило тендер на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов
22:45
МВД Кыргызстана: за три месяца наказаны 87 милицейских руководителей
22:26
Двое парней крали сотовые телефоны из мечетей в Иссык-Кульской области
22:23
Площадь Ала-Тоо закрывают на реконструкцию