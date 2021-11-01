Убийство Улана Салянова. В деле фигурирует машина бывшего мэра Токмака

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

В ходе заседания выяснилось, что в материалах уголовного дела фигурирует машина экс-мэра Токмака Жыргалбека Шамыралиева.

Из дела следует, эта машина, на которой приехали обвиняемые к Улану Салянову, якобы была предоставлена бывшим градоначальником.

С ним был знаком обвиняемый Асанэмир Абыкулов. Однако его показания разнятся. В одном материале указывается, что Абыкулов не знал о том, что за убийством стоят высокопоставленные люди. В другом он же говорит: мэр, когда узнал про убийство, стал его ругать о том, что тот использовал его авто в преступных целях.

В деле указывается, что Абыкулов просил машину для того, чтобы переехать и перевезти в ней вещи.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.