Убийство Улана Салянова. Адвокат обвиняемого просит справедливого приговора

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к прениям сторон. Адвокат обвиняемого Асанэмира Абыкулова Кубанычбек Ташбалтаев просил справедливого и объективного приговора для подзащитного.

«К показаниям основного свидетеля надо относиться критически. 5 декабря 2017 года Олега Тярта перевели из колонии-поселения в Чуйской области в такое же учреждение в Иссык-Кульской области. После он пришел в милицию именно к следователю, который расследовал дело об убийстве Улана Салянова. Он заявил, что один из обвиняемых Эрмек Осмонкулов передал ему пакет с оружием. Вопрос: как он, отбывая наказание за ДТП, сблизился с Эрмеком Осмонкуловым, что согласился хранить на чужом складе орудие преступления? Склад принадлежал третьему лицу. Зачем Осмонкулову после совершения преступления хранить пистолет в месте, которое ему недоступно? Он мог избавиться от него, что обычно и делают преступники», — сказал он.

Адвокат Эрмека Осмонкулова просила оставить в силе приговор первой инстанции. По словам юриста, ее подзащитный признал полностью вину.

Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.