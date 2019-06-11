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Власть

Законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане внесли в Жогорку Кенеш

В Жогорку Кенеш внесли законопроект о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызстане. Об этом сообщил сайт парламента.

Инициаторами документа выступили депутаты Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Керезбеков, Мыктыбек Абдылдаев, Бактыбек Турусбеков, Дастан Бекешев и Алтынбек Жунус уулу.

Законопроект направлен на защиту здоровья населения, прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, обеспечение радиационной и экологической безопасности, защиту земель, водных объектов, растительного и животного мира в Кыргызстане.

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Депутаты предлагают запретить деятельность, связанную с геолого-поисковыми, геолого-разведочными работами, разработкой урановых, ториевых месторождений, а действие ранее выданных лицензий на геолого-поисковые, геолого-разведочные работы и разработку месторождений урана должно быть прекращено с момента вступления в силу закона.

Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Кабмин в итоге принял распоряжение о введении запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.
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