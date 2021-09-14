Минэнерго: Нет необходимости создавать ажиотаж из-за разрешения на добычу урана

«Это вопрос нормальный. Нет необходимости общественности создавать из этого ажиотаж», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики и промышленности Тилек Айталиев, комментируя законопроект о разрешении на разработку урановых месторождений.

По его словам, в ведомстве есть понимание, что урановые и ториевые месторождения — это особая категория полезных ископаемых.

Законодательно предлагается прописать норму о том, что разрабатывать их могут только государственные компании. Чиновник обещает, что право добычи частные компании не получат.

«У нас есть отдельные организации, которые будут вовлечены в эту работу. Два года назад был наложен законодательный запрет. Это было решение правительства, если законопроект о вопросах недропользования будет принят, то все подзаконные акты будут приведены в соответствие. Вопрос безопасности — это уже второй момент, технологический процесс, по которому будут установлены все нормы и правила. Для этого будет отдельный регламент, который будет непосредственно регулировать и контролировать вопрос безопасности», — высказался Тилек Айталиев.

«Правительство — коллегиальный орган. На тот момент принятое решение о запрете на разработку урановых и ториевых месторождений было правильное. Но эти вопросы должны регулироваться законодательно. Закон должен быть лаконичным и охватывать все моменты. Для этого и существует нормативная база, которой потом будут руководствоваться наши предприятия. Это вопрос нормальный. В любом случае возмущения будут. Они и на сегодня есть. Если это законодательно закрепить, будут разработаны отраслевые законы и подзаконные акты, регулирующие эти правоотношения», — добавил он.

При этом Тилек Айталиев заметил, что пока инвесторов, готовых вложиться в проекты по разработке урановых или ториевых месторождений, нет.

Весной 2019 года страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в КР приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.