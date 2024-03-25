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Власть

Росатом займется реабилитацией территорий Кыргызстана после добычи урана

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил проект российско-кыргызского межправительственного соглашения о сотрудничестве при реабилитации территорий КР, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Целями настоящего соглашения являются содействие обеспечению безопасности населения, проживающего в районах размещения отходов бывших уранодобывающих и горнорудных производств Кыргызской Республики, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах бывших уранодобывающих и горнорудных производств страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросами реабилитации загрязненных территорий КР будет заниматься госкорпорация «Росатом». Все работы будут осуществляться за счет средств российской стороны.

Кыргызстан в свою очередь обязуется освободить от уплаты налогов и иных платежей поставки товаров и выполнение работ и услуг, осуществляемых в рамках соглашения, а также доходы не являющихся резидентами республики российских организаций и физических лиц, занятых в работе по реабилитации территорий.

Росатому поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с КР и от имени России подписать данное соглашение.

В Кыргызстане на сегодня насчитывается 92 захоронения токсичных и радиоактивных веществ. Из них 36 расположены в Майлуу-Суу. Промышленная добыча урана здесь началась в 1946 году и продолжалась до 1968-го. Все это время здесь также перерабатывалась урановая руда из Европы и Китая. В результате небольшой городок с населением 24 тысячи человек сейчас окружен примерно 3 миллионами кубометров урановых отходов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289711/
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