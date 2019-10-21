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Экономика

Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана

Фото 24.kg. Сотрудники Кара-Балтинского горнорудного комбината

Сотрудники Кара-Балтинского горнорудного комбината просят депутатов не торопиться с принятием закопроекта о запрете на добычу и переработку урана и тория. Об этом они заявили на пресс-конференции в 24.kg.

По словам заместителя директора по производству КГРК Максима Савосина, законопроект может привести к полному закрытию комбината. Он более 65 лет работает без сбоев. Основная часть отходов, которая есть на хвостохранилищах, появилась в советский период.

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«Нынешняя технология выстроена так, что образуется минимальное количество отходов. Это небольшое количество воды, которое сбрасывают в хвостохранилища. Она испаряется. КГРК за счет собственных сил и средств обеспечивает надлежащее состояние хвостохранилища. За последние 30 лет его объемы не увеличились», — подчеркнул Максим Савосин.

«Авторы законопроекта о запрете на добычу урана и тория считают, что принесут пользу стране. Но это не так. КГРК перестанет работать. Значит, в бюджет не будут поступать как минимум 52 миллиона сомов налогов», — заключил он.
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