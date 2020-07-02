Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ

Закон о запрете добычи урана на территории КР нуждается в пересмотре и изменении — к такому мнению пришли эксперты, экономисты, юристы во время неоднократных встреч, заседаний, круглых столов на площадках в правительственных органах КР. По их мнению, законопроект, согласно которому запрещается вести разработку ураносодержащих месторождений, принимался поспешно и не учитывал реального положения дел в стране. Тема запрета добычи на разработку отдельных полезных ископаемых уже не раз обсуждалась на самом высоком уровне совместно с инвесторами.

На этой неделе был озвучен «пакет экстренных и нетрадиционных мер», разработанный правительственными уполномоченными органами в стенах Жогорку Кенеша КР. В документ включен ряд острых задач и вопросов, необходимых для развития экономики КР и улучшения инвестиционного климата в КР. Одной из основных задач стоит развитие горнопромышленного направления в стране, но без изменения вышеуказанного законопроекта это просто невозможно.

«Углубление экономического кризиса в горнорудной отрасли Кыргызской Республики в период пандемии COVID-19 выявило необходимость гармонизации Закона КР «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике», — отметил исполнительный директор «Союза предпринимателей Кыргызстана» Ерлан Ерешеев.

Фото Союза предпринимателей Кыргызстана. Исполнительный директор «Союза предпринимателей Кыргызстана» Ерлан Ерешеев

За весь период работ правительственной и межведомственной комиссий по данному вопросу не было выявлено ни одного экологического нарушения со стороны компаний, работающих в данном направлении, а наоборот, были только плюсы. Помимо этого, когда, как не сейчас, стране необходимы новые рабочие места, а это более 2 тысяч человек, и поступления в бюджет прямых и косвенных налогов — это более миллиарда сомов только в первый год с существенным ежегодным приростом.

Так, при введении тотального запрета на всю урановую и ториевую тематику в Кыргызской Республике был упущен важный момент — фактически большинство рудных месторождений в Кыргызстане являются комплексными. Во всех комплексных месторождениях присутствуют в виде включений радиоизотопные элементы в виде урана и тория. Простыми словами, разрабатывать месторождение, где в руде содержится уран или торий, запрещено, таким образом, под запрет попадают существующие рудники золота, угля и другие.

Решение правового казуса эксперты видят в гармонизации действующих нормативно-правовых актов в этой сфере. Как вариант предлагается введение порогового критерия урана и тория в содержании комплексных руд на уровне 0,05 процента и менее. А в целом необходимо полностью менять данный законопроект.