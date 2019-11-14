В Кыргызстане надо не запрещать разработку урана, а ввести жесткие регламенты

В Кыргызстане необходимо не запрещать разработку урана и тория, а ввести ограничительные меры и жесткие регламенты. Об этом заявил член правительственной комиссии, независимый эксперт-эколог Алик Жанузаков.

Он отметил, что в республике много ураносодержащих месторождений, о которых население даже не подозревает.

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«На этих участках спокойно пасут скот, а радиация передается потом по пищевой цепочке. И никто не знает. Даже я пас баранов на таких пастбищах. Эти месторождения разведали в советские годы, но были засекречены. Там никто ничего не делал, но фон есть», — сказал Алик Жанузаков.

По его словам, государство должно регулировать данные вопросы и предупреждать, что это опасные зоны, там нельзя вести хозяйство.

«Задача государства — регулятивная функция. Возьмем, например, Правила дорожного движения. В них говорится, где можно ехать, как поворачивать. Однако не предлагают же взорвать дорогу. Так и с ураном. Надо не запрещать, а дать направление. Мы знаем, что в стране много этого элемента. Нужно создать условия, законы, подзаконные акты, регулирующие и уранодобычу, и геологоразведку», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас радиационное законодательство разделили на четыре части: за одну отвечает МЧС, за другую — Минздрав, за третью — Госсанэпиднадзор, за четвертую — Госагентство охраны окружающей среды и Госэкотехинспекция.

Получается, мы едем в машине, в которой один рулит, второй на педали жмет, третий на дорогу смотрит. Так не должно быть. Алик Жанузаков



Напомним, что депутаты Жогорку Кенеша поддержали запрет на добычу урана и тория в Кыргызстане.

Ранее разгорелся скандал. Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии фирмы на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Кабмин в итоге принял распоряжение о введении запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.