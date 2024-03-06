Добыча урана на Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов

Через пять лет после первой попытки в Кыргызстане снова вернулись к вопросу о возможной добыче урана на Иссык-Куле. Главным идейным вдохновителем проекта стал лично президент страны.

Садыр Жапаров пообещал, что следить за разработкой будет государство, никакого вреда экологии не нанесут.

Кабинет министров уже вынес на общественное обсуждение законопроект о снятии запрета на разработку урановых и ториевых месторождений. Однако эксперты пока не торопятся поддерживать этот проект. Они отмечают, что на сегодня нет подробного и обоснованного заключения о безопасности проекта.

Где находится уран

Глава правления Ассоциации горнопромышленников и геологов Дуйшенбек Камчыбеков рассказал 24.kg, что Кызыл-Омпольская группа уран-торианитовых россыпей открыта в 1951 году. Однако из пяти участков только по одному проведена детальная геологоразведка и запасы поставлены на баланс. По остальным участкам нужно проводить дополнительное изучение.

Есть еще один момент. В районе участка Таш-Булак проходит линия электропередачи Датка — Кемин. Поэтому часть его запасов останутся в охранной зоне ЛЭП.

Урано-торианитовые россыпи находятся на поверхности. Это значит, что добывать их будут открытым способом.

Известно также, что общий радиационный фон на поверхности составляет от 40 до 80 микрорентген в час, в отдельных местах — до 130-150 микрорентген в час.

Перерабатывать добытый радиоактивный песок будут на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. После процесса гидрометаллургического передела там будут получать уран, торий, титаномагнетит, цирконий и пятиокись фосфора.

Что не так с проектом?

Напомним, месторождение находится в зоне санации биосферной территории Иссык-Куля. По закону там нельзя разрабатывать никакие месторождения.

На сегодня разработка Кызыл-Омпольского месторождения невозможна на законодательном уровне. Есть два нормативных акта, которые запрещают это. С 2019 года в Кыргызстане нельзя добывать и перерабатывать уран и торий.

На сегодня по проекту нет технико-экономического обоснования и оценки воздействия на окружающую среду.

Без них вообще сложно говорить, можно или нельзя разрабатывать Кызыл-Омпольское месторождение и какие плюсы и минусы получит Кыргызстан от этого проекта.

«Да, там запасы для разработки. Но на сегодня я предлагаю создать экспертную комиссию из числа экологов, экспертов, медиков и дать окончательное заключение. Здесь, что касается горного дела и геологии, вопросов нет, вопрос стоит по экологии и медицине. На сегодня по этому проекту нужно понять, насколько при разработке рассыпной уран может повлиять на подземные источники, будут ли частицы этого уранового песка распространяться на близлежащие места, как будет влиять разработка урана открытым способом на экологию», — отмечает Дуйшенбек Камчыбеков.

С точки зрения экономики есть положительные моменты, но с точки зрения экологии окончательного ответа на сегодня, на мой взгляд, нет. Дуйшенбек Камчыбеков

Но даже если будут сняты вопросы по процессу разработки, остается вторая часть проблем — транспортировка и обогащение урана на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. При переработке обязательны отходы, которые будут располагать на хвостохранилищах близ Кара-Балты. Как это повлияет на экологическую обстановку в городе, тоже нет исследований и четких ответов.

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В Кыргызстане до сих пор рекультивируют хвостохранилища, которые создавались еще в советские времена. Помогает все международное сообщество в том числе потому, что это крайне опасно.

Уран, «Асман» или туристы?

Есть и еще один момент, который стоит учитывать. Иссык-Куль — главное туристическое место страны. Кроме того, в области собираются строить город будущего «Асман».

Насколько привлекательным станет регион для отдыхающих и инвесторов, если прямо на въезде начнут разрабатывать уран.

«Иссык-Кульская область является курортной зоной международного значения, и разработка уранового или титаномагнетитового месторождения явно окажет негативное влияние на имидж курортной зоны и приток туристов и отдыхающих, и лишит прибыли местных жителей», — считает эксперт в области экологии и здоровья, кандидат медицинских наук Калия Молдогазиева.