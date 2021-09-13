23:46
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Экономика

Не прошло и двух лет. В Кыргызстане предлагают разрешить разработку урана

В Кыргызстане предлагают разрешить разработку урана, тория и урановых хвостохранилищ. Законопроект о вопросах недропользования в Кыргызстане вынесло на общественное обсуждение Министерство энергетики и промышленности.

В ведомстве предлагают устранить ряд устаревших норм, а также внутренние противоречия и правовые коллизии в законодательстве. Кроме того, Министерство предлагает ввести единое регулирование сферы недропользования.

Законопроектом также предлагается разрешить разработку урановых и ториевых месторождений.

Но не всем, а только компаниями, которые на 100 процентов принадлежат государству. При этом указано, что хозяйствующие субъекты или государственные предприятия со 100-процентной государственной долей участия вправе осуществлять такую деятельность путем создания совместного предприятия с инвестором. А вот ввоз на территорию Кыргызстана ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов по-прежнему запрещен.

Весной 2019 года страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206952/
просмотров: 3093
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
В Кыргызстане запретили разведку и добычу урана и тория
В Кыргызстане надо не запрещать разработку урана, а ввести жесткие регламенты
Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
А может, разрешить? Депутаты спорят по законопроекту о запрете добычи урана
В правительстве отрицают, что саботируют закон о добыче урана
Депутат считает, что правительство поспешило с запретом разработки урана
Бизнесмены считают, что запрет разработки урана в Кыргызстане поспешен
Профильный комитет поддержал законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане
Законопроект о запрете добычи урана в Кыргызстане внесли в Жогорку Кенеш
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Документ поступил в&nbsp;кабмин: почему промышленники против Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против
Потенциал большой, развития нет. Инвестор о&nbsp;ситуации в&nbsp;экономике Кыргызстана Потенциал большой, развития нет. Инвестор о ситуации в экономике Кыргызстана
Кыргызстан предпринимает ответные шаги на&nbsp;действия &laquo;Центерры&raquo; и&nbsp;подает в&nbsp;суд Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;11&nbsp;сентября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 11 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
13 сентября, понедельник
23:29
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 191 нарушение Правил дорожного движения За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 191 нарушение Прав...
23:02
Увозил лошадей на заднем сиденье легковушки. В Казахстане задержали скотокрада
22:41
Сотрудники ГСИН стали чемпионами и призерами Иссык-Кульских игр
22:15
В Туркменистане алкоголиков, проституток и мигрантов отправили собирать хлопок
21:53
Водитель маршрутки в Боомском ущелье превысил разрешенную скорость