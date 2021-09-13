Не прошло и двух лет. В Кыргызстане предлагают разрешить разработку урана

В Кыргызстане предлагают разрешить разработку урана, тория и урановых хвостохранилищ. Законопроект о вопросах недропользования в Кыргызстане вынесло на общественное обсуждение Министерство энергетики и промышленности.

В ведомстве предлагают устранить ряд устаревших норм, а также внутренние противоречия и правовые коллизии в законодательстве. Кроме того, Министерство предлагает ввести единое регулирование сферы недропользования.

Законопроектом также предлагается разрешить разработку урановых и ториевых месторождений.

Но не всем, а только компаниями, которые на 100 процентов принадлежат государству. При этом указано, что хозяйствующие субъекты или государственные предприятия со 100-процентной государственной долей участия вправе осуществлять такую деятельность путем создания совместного предприятия с инвестором. А вот ввоз на территорию Кыргызстана ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов по-прежнему запрещен.

Весной 2019 года страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.