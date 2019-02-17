Постоять за себя и прославиться. Выбираем, каким единоборством заняться

Единоборства в Кыргызстане пользуются особой любовью народа. Их тут несколько десятков, и у каждого свои поклонники. У желающих записаться в секцию обычно есть несколько вопросов. Какие единоборства лучше подходят для освоения навыков самозащиты, а какие – чтобы прославиться? Чем заняться, чтобы стать успешным спортсменом и не потерять здоровье? Как попасть к хорошему тренеру и рассчитывать на поддержку государства и спонсоров? Какое единоборство подходит девушкам? Ответы на них ниже.

1 Поддержка и популярность

Все виды спорта делятся на олимпийские и неолимпийские. Последние порой намного популярнее первых. Зато первым активнее помогает государство – чаще финансирует их представителям сборы, возит на турниры, платит стипендии... В 2018-м бюджетные расходы Дирекции по олимпийским видам спорта составили 203,9 миллиона сомов, а Дирекции по неолимпийским – 25,3 миллиона.

Фото mixfight.ru. Эпизод турнира M-1 Challenge 88 по смешанным единоборствам. Россия, 2018 год

Государство дает возможность бесплатно заниматься многими олимпийскими видами в своих спортшколах. Если записываетесь на неолимпийский вид с целью стать успешным спортсменом, нужно свыкнуться с мыслью, что большую часть расходов будете всегда нести сами.

В программу Олимпиады-2020 входят следующие единоборства: бокс, борьба (вольная, греко-римская и женская), дзюдо, карате и таэквондо.

2 Борьба за традиции

Бокс, борьба и дзюдо – единоборства с богатой в КР историей и победными традициями. В строю масса высококлассных тренеров. Например, по борьбе – Мейрамбек Ахметов и Нурбек Изабеков, по дзюдо – Абдужалил Юнусов и Сергей Мистрюков, по боксу – Акжол Ажибеков и Клим Те… Есть масса секций и клубов, и у желающих заняться одним из этих видов большой выбор.

В последнее время самые серьезные результаты на международной арене показывают борцы. На Азиатских играх – 2018 они взяли «золото», три «серебра» и четыре «бронзы».

Государство вкладывает в борьбу немало, она интересна спонсорам и меценатам. Даже в самое трудное время наши борцы побеждали на международной арене и продолжают стабильно это делать. Суперзвезды вроде Акжола Махмудова личным примером вдохновляют на занятия борьбой тысячи кыргызстанцев. Залы есть повсюду, включая отдаленные горные села. На местных турнирах огромная конкуренция. Выстроена система формирования сборных, и талантам дают шанс показать себя за рубежом.

У популярности борьбы есть обратная сторона. Вершины достигают лишь самые одаренные и трудолюбивые. Остальные выступают статистами и постепенно отсеиваются. Когда приходите в секцию, стоит помнить об этом.

3 Восточные сказки

Карате и таэквондо — в числе самых популярных восточных единоборств в КР. Сосчитать, сколько федераций их развивает, проблематично. Часто появляются новые, а некоторые действуют полуподпольно. Такого больше нет ни в одном виде спорта.

Фото Убайдулы Тохтурбаева. Эпизод чемпионата Бишкека по таэквондо WT, 2018 год

Олимпийские направления – карате-до WKF и таэквондо WT - имеют ограничения по силе ударов и хорошо подходят для занятий детьми. У бойцов этих направлений в КР пока нет таких достижений, как у тех же борцов. Но есть молодые амбициозные тренеры, жаждущие изменить это. Правда, их не очень много.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Центральной Азии по карате-до WKF. Кыргызстан, 2018 год

Неолимпийские стили этих единоборств (в частности, карате кекушинкай и таэквондо ITF) жестче. Достижений на международной арене у наших бойцов в них множество. Есть отличные тренеры, а есть непорядочные. Чтобы завлечь клиентов, последние вручают себе черные пояса и приписывают регалии. Если заниматься у таких, можно получить серьезную травму.

4 Путь к славе

Смешанные единоборства в КР развиваются бешеными темпами. Бойцы делятся на любителей и профессионалов. Первые обычно дерутся за медали и грамоты, вторые – за рейтинг и призовые. Наиболее популярны профессиональные турниры.

За последние годы в КР появилось много хороших тренеров по ММА. Некоторые специалисты пришли из других единоборств. Уровень организации здешних турниров не уступает многим заграничным. Заметный вклад в развитие ММА делает Федерация WEF.

Крупные зарубежные промоутеры все активнее приглашают наших ведущих бойцов на свои турниры. Те, кому удается там победить, получают хорошие деньги, возвращаются в КР «с щитом», и их заваливают рекламными контрактами. Глядя на это, все больше и больше ребят идут заниматься этим видом спорта.

ММА не так опасны, как кажутся. Чтобы минимизировать вероятность травмы, надо соблюдать технику безопасности и уметь себя контролировать.

Иногда о желании развивать их в КР заявляют случайные люди. Их цель – заработать на проведении боев или привлечении спонсоров. О здоровье бойцов они думают в последнюю очередь.

5 Всегда в моде

Еще пару лет назад мало кто в КР знал о джиу-джитсу. А сегодня это одно из ведущих единоборств. Все благодаря усилиям молодых энтузиастов.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по джиу-джитсу, 2018 год

Сколько бы новых единоборств ни появлялось в стране, кикбоксинг всегда в моде. Вряд ли в каком-то еще виде у нас подготовили столько чемпионов мира и Азии. Давно блистают Уланбек Касымбеков, Авазбек Аманбеков, Алексей Федосеев, Рустам Ибрагимов, Шахриза Халилова, Дастан Шаршеев… Появляются новые звезды, как Алина Камалова. Наставники Александр Воинов, Маралбек Давлеткулов, Алтай Омурбаев, Малик Хихи и многие другие выпускают чемпионов, будто на конвейере.

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Азии по кикбоксингу. Кыргызстан, 2018 год

Кикбоксинг, джиу-джитсу и схожие с ними тайский бокс и грэпплинг хороши сами по себе и как платформа для будущего выступления в ММА. Ведь мало какой боец до прихода в ММА ничем не занимался. К примеру, у Антонины и Валентины Шевченко базовыми видами были таэквондо и муай-тай, а у Бусурманкула Абдибаит уулу – грэпплинг.

6 Искусство самообороны

В философии любого боевого искусства лежит мысль, что если и использовать его вне спортивной площадки, то только для обороны. Одни годятся для этого больше, другие – меньше. Третьи с этой целью созданы. Речь в первую очередь о самбо. Если освоить его, можно не бояться ходить ночью по улице. А еще можно стать кумиром болельщиков. Каждый год на чемпионатах Азии и мира всех возрастов наши самбисты выигрывают по 40-50 медалей. В 2017-м Раимкул уулу Бекназар показал уникальный результат, став чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. Развивают самбо в КР серьезные люди.

Фото ФИАС. Чемпион мира, Азии и Азиатских игр Раимкул уулу Бекназар (в синем)

Второй вид, который идеально годится для обучения самообороне, – рукопашный бой. Его, как и самбо, активно используют в качестве прикладной дисциплины силовики. Это говорит о многом.

7 Женское счастье

Женщин в единоборствах меньше, чем мужчин. Видно, из-за стереотипа, что боевые искусства – не женское дело. У этого явления свои минусы и плюсы. На местных и зарубежных турнирах по некоторым видам мало участниц и низкая конкуренция. Но достаточно девушке один-два раза выиграть, как на нее обращают внимание болельщики и журналисты.

Идеальным вариантом для мечтающих о яркой спортивной карьере видится женская борьба. Она менее опасна для здоровья, чем единоборства с ударной техникой, и для олимпийского вида в ней относительно невысокая конкуренция. Например, на Исламских играх солидарности – 2017 на турнире по женской борьбе в ряде категорий было три участницы, и без медали не остался никто.

Фото Федерации борьбы КР. Чемпионка Азии и Азиатских игр Айсулуу Тыныбекова на вручении одной из международных премий. Украина, 2017 год

В Кыргызстане превосходная школа женской борьбы. Три наши спортсменки претендуют на попадание на Олимпиаду-2020. Ведущая из них, Айсулуу Тыныбекова, способна стать там чемпионкой.

8 Как не попасть к непрофессионалам?

В единоборствах чаще, чем в других видах спорта, встречаются тренеры-бизнесмены. Их уровень невысок. Судьба учеников им безразлична, главное – чтобы те вовремя платили. Ставку они делают на неосознанных людей.

Допустим, вы увидели на заборе объявление: «Чемпион Азии/мира, ныне тренер набирает учеников». Прежде чем идти к нему, надо разобраться, в каком возрасте он стал чемпионом, в какой международной федерации и сколько у него было конкурентов. Обычно такое легко найти в интернете. Если не нашли, подумайте: что это за чемпион, о котором никто не знает? Не лучше ли записаться к кому-то другому?

С каждым днем растет число атлетов, тренеров, спортклубов и федераций, имеющих аккаунты в соцсетях. Там они рассказывают о своих успехах и делятся планами. Чем больше проверяемых фактов публикуют, тем большего доверия заслуживают. А если аккаунта нет, стоит засомневаться. Неужели настоящий чемпион или уважающая себя федерация постесняются пиара в соцсетях?

Кстати, не всякий чемпион - хороший тренер. Никогда не лишне спросить у человека о его образовании, опыте и достижениях учеников. Вот увидите: ваша пытливость отпугнет непрофессионала.