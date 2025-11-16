Опасности гайморита: что нельзя делать и как лечиться. Советы врача

Длительная заложенность носа — частая проблема в период холодов и непогоды. Одной из причин такого состояния может быть гайморит.

О его симптомах и причинах 24.kg рассказала главный внештатный отоларинголог Минздрава, кандидат медицинских наук, доцент Айнура Эргешова.

— Что такое гайморит и чем он отличается от обычного насморка?

— Это заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки гайморовой (верхнечелюстной) пазухи — парной околоносовой пазухи. В полости носа и околоносовых пазухах (в том числе в гайморовых) происходит первичная стерилизация воздуха. Он очищается, увлажняется, согревается и только потом переходит в нижние дыхательные пути.

При насморке воспаление слизистой происходит в полости носа. Насморк бывает инфекционной и неинфекционной природы. Инфекционный часто сопровождают вирусные заболевания, такие как ОРВИ и грипп; неинфекционный может быть связан с аллергией, травмой или инородными телами в полости носа.

— Какие основные причины вызывают воспаление?

— В 80 процентах случаев воспаление гайморовых пазух связано с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Кроме того, гайморит может быть бактериального генеза.

Возбудителем в основном являются три инфекции:

Haemophilus influenzae (гемофильная палочка);

Moraxella catarrhalis (моракселла катарралис);

Streptococcus pneumoniae (пневмококк).

Реже причиной гайморита становятся грибки.

Существует и ряд предрасполагающих факторов:

индивидуальные особенности анатомии полости носа и околоносовых пазух;

аллергические и вазомоторные риниты;

ослабление иммунитета;

переохлаждение организма;

аденоиды (преимущественно у детей) или полипы в полости носа, опухоли;

травмы носа и пазух;

кариес зубов верхней челюсти;

сопутствующие тяжелые заболевания (туберкулез) или заболевания иммунной системы (ВИЧ).

Мы пользуемся классификацией, предложенной в 1995 году Американской академией оториноларингологии — хирургии головы и шеи:

острое течение — до четырех недель;

подострое течение — от четырех недель до трех месяцев;

хроническое течение — более трех месяцев.

— Какие симптомы?

— Три основных симптома острого гайморита:

головные боли пульсирующего характера: если воспалена правая гайморова пазуха, то головные боли более интенсивны с правой стороны;

отделяемое (выделения из носа) может быть слизистого, слизисто-гнойного или гнойного характера;

затрудненное носовое дыхание в зависимости от степени отека слизистой полости носа.

Кроме того, острую форму сопровождает высокая температура.

Без лечения острый гайморит может стать хроническим.

— Чем опасно заболевание?

— Если вовремя не начать лечение, могут возникнуть серьезные осложнения — внутриглазничные и внутричерепные.

Внутриглазничные включают флебит и флегмону вен орбиты, вплоть до тромбоза кавернозного синуса. К внутричерепным осложнениям относятся вторичный менингит, абсцесс мозга и средней черепной ямки, тромбоз синусов твердой мозговой оболочки, неврит тройничного нерва и другие.

— Какие методы диагностики считают наиболее точными?

— Долгое время, когда не было магнитно-резонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), обходились рентген-снимками. К счастью, наука на месте не стоит, и появились более совершенные методы — сейчас проводим МРТ головного мозга либо КТ носа и придаточных пазух. Без рентгена, МРТ и КТ обычно ставим диагноз «синусит».

— Всегда ли нужны антибиотики при лечении гайморита?

— В стадии острого катарального воспаления нет необходимости назначать антибактериальные препараты. Нужна антигистаминная терапия, чтобы снять отек, воспаление.

Однако в стадии острого гнойного воспаления верхнечелюстной либо гайморовой пазухи назначают антибиотикотерапию.

Читайте по теме Антибиотики не панацея: почему при ОРВИ они бесполезны и опасны

— Как вы относитесь к народным методам — ингаляциям, прогреванию?

— Крайне отрицательно. Там, где есть гнойный процесс, согревание, физиопроцедуры противопоказаны. Если прикладывать тепло, микрофлора развивается в геометрической прогрессии. Это как раз таки предпосылки для внутричерепных или внутриорбитальных осложнений.

В полости носа есть своя PH-среда. И если часто промывать солевым раствором, то уровень PH в полости носа меняется, и это приводит к атрофическим процессам.

— Безопасна ли пункция пазух?

— Да. В народе распространен стереотип: пункция (прокол) гайморовой пазухи приводит к частым осложнениям. Это миф!

Самым безопасным методом диагностики при остром гнойном воспалении гайморовой пазухи как раз является пункция. Мы определяем состоятельность естественного соустья, объем пазухи, характер отделяемого. После вводим лекарственную смесь, в составе которой есть антибиотики. Местная терапия эффективнее парентерального введения лекарств.

— Как предотвратить развитие гайморита?

— Начались холода, а значит, надо обязательно носить головной убор, особенно подросткам. Зачастую они моют голову по утрам и, не высушив ее, выходят на улицу в холодное время года. Так нельзя, иначе можно подхватить ОРВИ, которая может привести к осложнениям.

Для профилактики гнойного гайморита рекомендуется вести здоровый образ жизни, наладить физическую активность, полноценный сон, правильное питание, вовремя лечить ОРВИ, не допуская осложнений в виде синусита.