Тротуары и пешеходные переходы каждый год зимой превращаются в полосу препятствий. Увеличивается количество уличных травм —ушибов, вывихов и переломов.
24.kg делится секретами, как обезопасить себя от падения и куда обратиться, если перелома избежать не удалось.
Подходящая обувь
Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
Освободите руки
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Обходите ступеньки
Огромную опасность в гололед представляют ступеньки. Но если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу нужно ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз аккуратно.
Без резких движений
Внимание и осторожность — главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время прогулки по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений. Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В то же время не желательно идти близко к стенам зданий, на кровлях часто образуются сосульки.
На проезжей части
Если все же предстоит переходить дорогу, будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
Если все-таки упал
Если вы поскользнулись, то присядьте, чтобы снизить высоту падения. В этот момент постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.
Как действовать при получении травмы
Обратитесь в травматологический пункт или сразу звоните в скорую помощь по телефону: 103.
Круглосуточно в Бишкеке работают:
- городской травматологический пункт, по адресу проспект Манаса, 41 (между улицами Московской и Токтогула), телефон: 0312318922;
- детский травматологический пункт при Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи, по адресу улица Байтика Баатыра, 8а, телефон: 0312547791.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, потому что может случиться сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.