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Общество
Сюжет: Полезные советы

Поскользнулся, упал, очнулся — гипс. Как уберечь себя от травм в гололед

Тротуары и пешеходные переходы каждый год зимой превращаются в полосу препятствий. Увеличивается количество уличных травм —ушибов, вывихов и переломов.

24.kg делится секретами, как обезопасить себя от падения и куда обратиться, если перелома избежать не удалось.

1

Подходящая обувь

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

2

Освободите руки

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

3

Обходите ступеньки

Огромную опасность в гололед представляют ступеньки. Но если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу нужно ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз аккуратно.

4

Без резких движений

Внимание и осторожность — главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время прогулки по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений. Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В то же время не желательно идти близко к стенам зданий, на кровлях часто образуются сосульки.

5

На проезжей части

Если все же предстоит переходить дорогу, будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

6

Если все-таки упал

Если вы поскользнулись, то присядьте, чтобы снизить высоту падения. В этот момент постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

7

Как действовать при получении травмы

Обратитесь в травматологический пункт или сразу звоните в скорую помощь по телефону: 103.

Круглосуточно в Бишкеке работают:

  • городской травматологический пункт, по адресу проспект Манаса, 41 (между улицами Московской и Токтогула), телефон: 0312318922;
  • детский травматологический пункт при Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи, по адресу улица Байтика Баатыра, 8а, телефон: 0312547791.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, потому что может случиться сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/224267/
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