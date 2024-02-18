Тротуары и пешеходные переходы каждый год зимой превращаются в полосу препятствий. Увеличивается количество уличных травм —ушибов, вывихов и переломов.

24.kg делится секретами, как обезопасить себя от падения и куда обратиться, если перелома избежать не удалось.

1 Подходящая обувь Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

2 Освободите руки Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

3 Обходите ступеньки Огромную опасность в гололед представляют ступеньки. Но если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу нужно ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз аккуратно.

4 Без резких движений Внимание и осторожность — главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время прогулки по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений. Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В то же время не желательно идти близко к стенам зданий, на кровлях часто образуются сосульки.

5 На проезжей части Если все же предстоит переходить дорогу, будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

6 Если все-таки упал Если вы поскользнулись, то присядьте, чтобы снизить высоту падения. В этот момент постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.