Во избежание несчастных случаев. О правилах купания напомнили медики

Летом, в разгар сезона отпусков, многие едут на природу и водоемы, чтобы охладиться. Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья напомнили правила, которым необходимо следовать во время купания.
По их словам, нельзя купаться слишком долго, иначе можно простудиться.
Если вы почувствуете холод и озноб, немедленно выйдите из воды и постарайтесь согреться. Можно пробежаться вдоль берега или сделать разминку.
Наилучшие условия для плавания — ясная безветренная погода с температурой +18-25 градусов и выше.
Рекомендуется купаться через 1,5 часа после еды.
Выбирайте пологий берег, оборудованный пляж с навесом от солнца для обеспечения безопасности всех членов семьи.
Дети должны плавать только под присмотром взрослых.
Во избежание несчастных случаев:
- не купайтесь в незнакомых местах с большим количеством водорослей;
- нельзя гнаться, висеть или цепляться за заднюю часть лодки или катамарана;
- не купайтесь при сильном ветре;
- не заплывайте далеко на надувных матрасах, баллонах. Если они перевернутся или лопнут, даже тот, кто умеет плавать, может утонуть;
- не прыгайте в воду с мостов, заборов и лодок.
Хорошего вам отдыха!