12:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Во избежание несчастных случаев. О правилах купания напомнили медики

Летом, в разгар сезона отпусков, многие едут на природу и водоемы, чтобы охладиться. Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья напомнили правила, которым необходимо следовать во время купания.

По их словам, нельзя купаться слишком долго, иначе можно простудиться.

Если вы почувствуете холод и озноб, немедленно выйдите из воды и постарайтесь согреться. Можно пробежаться вдоль берега или сделать разминку.

Наилучшие условия для плавания — ясная безветренная погода с температурой +18-25 градусов и выше.

Рекомендуется купаться через 1,5 часа после еды.

Выбирайте пологий берег, оборудованный пляж с навесом от солнца для обеспечения безопасности всех членов семьи.

Дети должны плавать только под присмотром взрослых.

Во избежание несчастных случаев:

  • не купайтесь в незнакомых местах с большим количеством водорослей;
  • нельзя гнаться, висеть или цепляться за заднюю часть лодки или катамарана;
  • не купайтесь при сильном ветре;
  • не заплывайте далеко на надувных матрасах, баллонах. Если они перевернутся или лопнут,  даже тот, кто умеет плавать, может утонуть;
  • не прыгайте в воду с мостов, заборов и лодок.

Хорошего вам отдыха!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335943/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Проснулся и уже устал. О чем сигнализирует организм, рассказала врач
Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Топ-7 советов, как заподозрить недолив топлива и что делать
Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Уйди, бессонница. Пять советов для здорового сна
Осторожно, воры! Как обезопасить себя от карманников
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Популярные новости
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и&nbsp;встретился с&nbsp;правнуками Тян-Шанского Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского
ОСАГО стало обязательным. Водители в&nbsp;замешательстве, власти&nbsp;&mdash; в&nbsp;противоречиях ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не&nbsp;пинайте. Зынк болот! Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не пинайте. Зынк болот!
Бизнес
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в&nbsp;приложении авиакомпании Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по&nbsp;депозиту Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
От&nbsp;Турции до&nbsp;Китая&nbsp;&mdash; выгодные интернет-пакеты от&nbsp;О! в&nbsp;роуминге От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
12 июля, суббота
12:20
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
12:14
В Токмаке толпа парней кидала друг в друга камни. Милиция начала проверку
12:11
Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места
12:00
«Стар трек» продолжается, комедия и детективы. Что смотреть на следующей неделе
11:59
Мэр Балыкчи показал, как реставрируют памятник Семенову-Тянь-Шаньскому