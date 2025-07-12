Во избежание несчастных случаев. О правилах купания напомнили медики

Летом, в разгар сезона отпусков, многие едут на природу и водоемы, чтобы охладиться. Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья напомнили правила, которым необходимо следовать во время купания.

По их словам, нельзя купаться слишком долго, иначе можно простудиться.

Если вы почувствуете холод и озноб, немедленно выйдите из воды и постарайтесь согреться. Можно пробежаться вдоль берега или сделать разминку.

Наилучшие условия для плавания — ясная безветренная погода с температурой +18-25 градусов и выше.

Рекомендуется купаться через 1,5 часа после еды.

Выбирайте пологий берег, оборудованный пляж с навесом от солнца для обеспечения безопасности всех членов семьи.

Дети должны плавать только под присмотром взрослых.

Во избежание несчастных случаев:

не купайтесь в незнакомых местах с большим количеством водорослей;

нельзя гнаться, висеть или цепляться за заднюю часть лодки или катамарана;

не купайтесь при сильном ветре;

не заплывайте далеко на надувных матрасах, баллонах. Если они перевернутся или лопнут, даже тот, кто умеет плавать, может утонуть;

не прыгайте в воду с мостов, заборов и лодок.

Хорошего вам отдыха!