Антибиотики не панацея: почему при ОРВИ они бесполезны и опасны

В Кыргызстане приближается эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа. Нередко пациенты прибегают к самолечению и принимают антибиотики. О том, чем это чревато, 24.kg рассказал заведующий отделом департамента лекарственных средств и медицинских изделий Мирбек Нышанбаев.

— Почему при ОРВИ не нужны антибиотики?

— При вирусных инфекциях антибиотики не назначают — они неэффективны, поскольку действуют на бактерии.

На сегодня нет эффективных противовирусных препаратов, в том числе и против гриппа.

Лечение только симптоматическое, при повышении температуры тела (более 38,5 градуса) рекомендуются прием жаропонижающих и обильное питье.

Не зря в народе говорят, что если простуду лечить, она пройдет за неделю, а если не лечить, то за семь дней.

Важно вакцинироваться от гриппа, чтобы снизить заболеваемость и избежать осложнений.

Кстати, при кишечных инфекциях, сезон которых прошел, антибиотики в 80 процентах случаев тоже не должны применять, поскольку инфекции вызваны вирусами.

Неправильное применение антибиотиков может привести к увеличению устойчивости (резистентности) к ним вирусов.

Что такое антимикробная резистентность (АМР) Есть две формы устойчивости: природная, когда бактерия вообще не чувствительна к какому-либо классу антибиотика;

приобретенная в процессе жизнедеятельности. АМР происходит, когда микроорганизмы (бактерии, грибы, вирусы и паразиты) изменяются после воздействия противомикробных препаратов (антибиотики, противогрибковые, противовирусные, противомалярийные и антигельминтные). В результате лекарства становятся неэффективными и инфекции сохраняются в организме, повышая риск распространения среди других людей.

— Насколько распространена резистентность?

— В Кыргызстане в 2024 году начали национальное исследование по оценке распространенности антимикробной резистентности. Работу проводим в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.

Если говорить о ситуации в мире, то данные сильно разнятся в зависимости от регионов. Есть благополучные, например, страны Европы, особенно Западной, где строгая выписка рецептов на антибактериальные препараты. Они входят в зеленую зону. В Индии, Южной Азии ситуация намного хуже.

В Кыргызстане проблема в том, что антибактериальные препараты часто применяют бесконтрольно и без назначения врача. Хотя в инструкции об этом строго указано. Даже при вирусных инфекциях покупают такие лекарства в аптеках без рецепта врача, повышая риск развития резистентности.

— Почему эта проблема считается серьезной угрозой для мировой медицины?

— Если человек попадет в стационар или ему назначают антибактериальные препараты, на которые есть устойчивость, терапия становится неэффективной. Больному придется назначать другой антибиотик. Частая смена антибактериальной терапии усугубляет риск развития резистентности. Соответственно, человек не вылечивается, выбор препаратов сильно сужается. В итоге это может привести к повышению инвалидизации и смертности, снижению трудоспособности и экономическим издержкам.

— Влияет ли использование антибиотиков в сельском хозяйстве на рост резистентности у людей?

— Конечно. Любое применение антибактериальных препаратов в сельском хозяйстве, ветеринарии в итоге приводит к повышению резистентности бактерий, которые могут быть переданы людям. Обычно это происходит при употреблении продуктов, но может быть и при непосредственном контакте с животными.

— Какие болезни все труднее лечить из-за устойчивости бактерий?

— Например, туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью. Проблема в том, что люди не долечиваются, почувствуют себя лучше и отказываются от терапии, а потом возвращаются, но уже с лекарственной устойчивостью.

— Может ли человечество вернуться в доантибиотиковую эру?

— Такие предположения есть. Сейчас выпуск новых классов антибиотиков уменьшился в разы. Пик их разработки пришелся на 1970-80-е годы. Позже разработка новых классов пошла на спад. По некоторой информации, к 2050-му ситуация с этим еще усложнится. Есть риск появления высокой резистентности у большой популяции людей.

— Какие главные ошибки совершают пациенты при приеме антибиотиков?

— Самая важная — применение антибиотика без рецепта и не по предписанию врача. Допустим, доктор назначил препарат дважды в день, а пациент пьет его один раз. Или врач прописал курс лечения на 10 дней, а человек два-три дня активно принимает, а как стало лучше, перестает пить.

Может быть и другая ситуация. Многие думают, что кашель лечится антибактериальными лекарствами. Даже среди моих родственников есть те, кто считает, что при кашле надо применять антибиотики. Хотя кашель — это просто симптом раздражения.

Антибактериальные препараты не являются противокашлевыми и, по идее, не должны применяться. Но, если есть сопутствующие симптомы в виде повышения температуры, изменения со стороны пульса, которые могут указывать на пневмонию, нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику. Он назначит антибактериальные лекарства или перенаправит в стационар для получения инъекционных антибактериальных препаратов.

У нас, кстати, большая проблема применения инъекционных антибактериальных препаратов в домашних условиях. Это делать категорически нельзя.

К сожалению, многие думают, что антибиотики — это панацея от всех заболеваний. Особенно это очень плохо в детской практике. Ребенок только чихнул или закашлял, и родители сразу бегут за антибиотиками. Проблемы не столько в лекарствах, сколько в неосведомленности граждан. Многие взрослые буквально требуют от врача назначить антибиотик.

В 2015 году в США проводили исследование, в котором говорилось, что даже в таком экономически развитом государстве 70 процентов назначений антибактериальных препаратов у детей были нерациональны и большая часть связана с давлением родителей на врачей.

На «всякий случай» назначать себе антибиотики не надо и тем более ориентироваться на интернет. Симптомы могут быть одинаковыми при различных заболеваниях, лучше обратиться к врачу, который выберет правильную тактику лечения.