Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов

Любителей сноуборда в Кыргызстане все больше и больше. Но это не значит, что все они хорошо катаются или знают, как себя вести в горах.

Чтобы избежать травм и не стать посмешищем на склоне, 24.kg поговорило с профессиональными сноурбордистами и инструкторами и собрало главные ошибки, которые допускают новички. Возможно, эти советы не только уберегут вас от досадных падений, но и не заставят навсегда забросить сноуборд в кладовку.

1 Я все умею, все могу

Фото из Интернета. Не пытайтесь научиться всему самостоятельно. Лучше возьмите инструктора

Основатели сноубординга учились всему сами. Но это не повод повторять их подвиги. Еще более неподходящая идея — просить друга или вторую половинку научить вас кататься. Поверьте, кататься вы не научитесь, а вот поругаться можете серьезно. Я как-то попросила мужа поучить меня, чуть не развелись.

Лучше позвольте родным и друзьям кататься в свое удовольствие. Все-таки они тоже приехали отдыхать, а не пыхтеть с вами на склоне для чайников. Возьмите инструктора, который есть на каждой горнолыжной базе. Он не только избавит от нервотрепки, но и предотвратит многочисленные жесткие падения. А еще научит стойке, чтобы вы катались не только без падений, но и красиво.

2 И джинсы сойдут

Фото из Интернета. Яркая одежда поможет выделиться на склоне

Еще одна ошибка — пренебрежение горнолыжной одеждой. Выйдя из дома в джинсах и двух толстовках, в горах рискуете замерзнуть и промокнуть. Но если оденетесь совсем тепло, то не сможете кататься.

Специальные куртки и штаны для того и придумали, чтобы сделать катание комфортным. Можно на первых порах сэкономить и взять снаряжение напрокат, а вот с одеждой лучше не экспериментировать.

Еще важный совет — не бойтесь выделиться на склоне. Это только в городе яркие куртки и штаны кажутся немного странными. На склоне все будет нормально.

Яркая одежда нужна и потому, что вас увидят издалека, что убережет от лишних столкновений, да и помощь, если что, подоспеет быстрее.

3 Встаньте прямо, три-четыре!

Фото из Интернета. Главная ошибка начинающих сноубордистов - попытка стоять на прямых ногах

Следующая ошибка новичков — попытка встать на доске прямо. Со стороны это весело: выпрямился — упал, выпрямился — упал. Кстати, новичков на склоне вычисляют именно по попыткам кататься исключительно на ровных ногах.

Не думайте, что пролетающие мимо вас сноубордисты просто так все время катаются на полусогнутых.

Если ты не сгибаешь колени, то шансов упасть гораздо больше, потому что:

• центр тяжести переносится выше;

• труднее правильно кантоваться;

• труднее гасить удары.

Так что запомните одно из главных правил сноубординга — сгибай колени. Это не значит, что надо гнуться в три погибели. Просто немного присесть. Тяжело? На первых порах очень. Но это облегчает катание и спасает от травм.

Еще важный совет — никогда при падении не тормозите руками, не пытайтесь упасть на них. Перелом вам будет обеспечен.

4 Жесть и хардкор

Фото из Интернета. Не стоит после пары спусков на учебном склоне ехать сразу на сложную трассу

Как только начинающий сноубордист научился более или менее хорошо стоять на доске и не ровнять лицом склон, его тут же тянет на сложные трассы. Не стоит. После трех-четырех катаний профессионалом не стать.

Лучше отработать основные движения на «зеленой» (для малышей и начинающих) трассе, а потом переходить на новый уровень.

Вам кажется, что вы вполне готовы? Попробуйте проехать зигзагом без падений хотя бы раз пять-шесть подряд. Получается? Тогда переходите на сложные трассы. Но постепенно. Не надо сразу рваться на самый крутой склон. Ездить по нему вы вряд ли сможете, так еще и окружающим будете мешать. Помните ведь, что вы не один такой, кто приехал в горы отдохнуть?

5 Быстрее, выше, сильнее!

Фото из Интернета. Еще одна частая ошибка - желание прыгнуть с самой высокой горки

Это довольно популярная картина: после недели барахтанья на склонах, какой-нибудь горе-райдер заезжает в парк и с опаской смотрит на маленькие трамплины. А затем почему-то едет на большие биг-эйры.

Не надо. Неважно, кто и что говорит. Если хочется адреналина, попробуйте для начала устоять на доске после прыжка с кочки.

Если все-таки хочется трюков, то осильте для начала маленький трамплин. Удовольствия — больше, а вероятности сломать шею — меньше.

6 Смелость города берет

Фото из Интернета. Будьте смелее, и сноуборд вам обязательно покорится

Другая крайность новичков — боязнь неизвестного. Начинающий сноубордист боится оторваться от укатанной трассы и проехать по «пухляку» (неукатанному снегу). Иногда стоит рискнуть.

Сноуборд — это приключение. Будьте смелее! Но помните правила № 1 и 4. Во всем хороша мера. Иначе вместо красочных фотографий в Instagram будете постить снимки из травматологии.

7 Лучше зигзагом

Фото из Интернета. Постепенно переходите от елочки к езде на прямой доске

Все новички боятся ехать на прямой доске и поймать канта. В результате падают назад. А зря. Кататься на прямой доске весело. Преодолевайте страх! Без этого настоящего кайфа от катания не получить.

Как реализовать это на практике? Постепенно сокращайте зигзаги елочки, делая ее все более ровной.

8 А вдруг я покалечусь?

Фото из Интернета. Не бойтесь падать. Это нормально

Да, и такое может быть. Горнолыжный спорт относится к экстремальным не зря. Сноуборд может разгоняться до 60 километров в час. Ехать так быстро страшно, и дух захватывает. Но именно эти ощущения несравнимы ни с чем.

Пока учишься кататься, вероятно, что-нибудь себе отобьешь. Но это того стоит! Если сноубордист пришел домой целеньким после дня на горе, значит, плохо старался и учился. Да, конечно, падать тоже надо уметь, но об этом расскажет инструктор.

9 Не стартуйте с места в карьер

Фото из Интернета. Сначала разминка - потом катание

Многие начинающие сноубордисты думают, что можно просто встать с дивана, поехать в горы, нацепить доску и кататься. Это заблуждение.

Пока будете учиться, начнут работать такие мышцы, о наличии которых вы никогда и не подозревали. Не говоря о состоянии хорошо известных. Наутро после первого дня катания будете чувствовать себя зомби.

Поэтому перед катанием уделите немного времени растяжке мышц. Они потом скажут спасибо. А еще лучше походите в зал, попросите инструктора дать нагрузки именно на ноги и выносливость. Тогда и первые километры на полусогнутых ногах не буду казаться такими тяжелыми.

10 Главное — уважение и безопасность

Фото из Интернета. Соблюдайте правила поведения на горнолыжном склоне

Соблюдайте правила безопасности и поведения на склоне, уважайте других. Помните о тех, кто может оказаться рядом. Есть не только новички, но и профессионалы, которым тоже нужно где-то кататься.

Не пренебрегайте техникой безопасности. Шлем в горнолыжном спорте — не дань моде, а необходимость. Хотите веселья? Купите шлем яркой расцветки, чтобы выделиться на склоне. Можно добавить аксессуаров, которые выделят вас из толпы.