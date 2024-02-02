Авария на ТЭЦ Бишкека. Президент назвал предположительную причину взрыва

В интервью государственному информационному агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров рассказал, что могло стать причиной взрыва на ТЭЦ Бишкека.

«На ТЭЦ раньше сжигали кара-кечинский уголь. Это сырой уголь. Калорийность составляет 3 тысячи 800 ккал/кг. В прошлом году мы закупили шабыркульский. Топливо чистое, калорийность 5 тысяч 500 ккал/кг. Я не специалист, но думаю, что они не учли калорийность этого угля и топили, так же как раньше топили кара-кечинским. Может, от этого поднялась температура и произошел взрыв», — сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что в этом году в столице меньше смога из-за того, что использовался чистый уголь «Шабыркуль».

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.