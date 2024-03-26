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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Межведомственная комиссия закончила работу

Межведомственная комиссия по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека закончила работу в прошлую пятницу. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, результаты работы уже представлены на заседании кабинета министров. Приняты определенные решения. Каковы они, чиновник не озвучил.

«Насколько я знаю, эти решения пока не обнародованы», — сказал Таалайбек Байгазиев.

Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289885/
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