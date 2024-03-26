Авария на ТЭЦ Бишкека. Межведомственная комиссия закончила работу

Межведомственная комиссия по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека закончила работу в прошлую пятницу. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, результаты работы уже представлены на заседании кабинета министров. Приняты определенные решения. Каковы они, чиновник не озвучил.

«Насколько я знаю, эти решения пока не обнародованы», — сказал Таалайбек Байгазиев.