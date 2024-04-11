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Экономика
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Предварительный ущерб составил 69,6 миллиона сомов

Предварительный ущерб в результате аварии на ТЭЦ Бишкека составил 69 миллионов 630 тысяч сомов. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции.

Как сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, межведомственная комиссия по установлению причин аварии на столичной теплоэлектроцентрали завершила работу. Зампред кабмина представил итоги ее работы. Установлена техническая причина аварии.

«1 февраля на ТЭЦ Бишкека находились в работе 11 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов, выдавая 435 мегаватт мощности. В 22.57 по поручению начальника смены станции остановлен котлоагрегат № 18 без согласования с центральной диспетчерской службой. 2 февраля в 02.45 дается команда вновь на растопку котла № 18. С 2.45 по 2.54 машинист щитового производит регулировку подачи воздуха и параметров, после открывает газовую горелку и производит розжиг котла. В 2.58 происходит резкое снижение давления в котле, что приводит к хлопку. В 2.59 на мельнице № 18 происходит взрыв. После аварии отключился весь старый блок ТЭЦ, началось падение параметров горячей воды с 70 до 30-40 градусов», — рассказал Бакыт Торобаев.

Зампред кабмина также рассказал, что для поддержания работы системы центрального отопления города в ряде небольших районов отключена горячая вода. В свою очередь, чтобы не допустить замерзания системы отопления, запущена рециркуляция.

«С технической точки зрения в этот же день начались восстановительные работы на основном и вспомогательном оборудовании электростанции, некоторые работы продолжаются и сегодня. Сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме, выдерживая заданную нагрузку и температурную норму. По итогам работы комиссии решено объявить министру энергетики выговор, его заместителю объявлен строгий выговор, а к ответственным сотрудникам энергокомпании применены дисциплинарные меры», — заключил Бакыт Торобаев.

Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291243/
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