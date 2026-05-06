Археологи нашли в Чуйской области остатки буддийского храма эпохи Тан

На территории средневекового городища Ак-Бешим (древний Суяб) в Чуйской области обнаружены остатки храмового комплекса VII-VIII веков, предположительно относящегося к буддийской культуре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Уникальное открытие сделала кыргызско-японская археологическая экспедиция в ходе исследований, которые ведутся на участке Шахристан-2 с начала мая.

В процессе раскопок ученые выявили платформу, пандус и ступени, возведенные из жженого кирпича. По оценкам специалистов, данные архитектурные элементы характерны для храмового зодчества эпохи Тан. Эта находка научно подтвердила гипотезу известного археолога Алексея Бернштама, который еще в конце 1940-х предполагал наличие буддийского культового сооружения в этом районе.

Археологические работы 2025-2026 годов открыли новые страницы в изучении истории распространения буддизма в Суябе — одном из ключевых центров Великого шелкового пути. Стоит напомнить, что в VI-XI веках город Суяб являлся столицей Западного тюркского каганата. Исследования на данном объекте ведутся с 2012-го под руководством профессора Национальной академии наук Бакыт Аманбаевой и профессора японского Университета Тэйке Казуи Ямаучи.

На текущий момент профильные органы ведут работу по возвращению данного земельного участка в категорию земель историко-культурного назначения. В случае положительного решения вопроса власти планируют создать здесь музей под открытым небом.

Городище Ак-Бешим (Суяб) имеет международный статус: в 2014 году оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной номинации «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора».