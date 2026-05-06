18:01
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Садыр Жапаров встретился с работниками рынка «Торговый» в Кадамджайском районе

Садыр Жапаров сегодня в ходе краткосрочной рабочей поездки в Баткенскую область посетил рынок «Торговый» в Ак-Турпакском айыльном аймаке Кадамджайского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о текущей ситуации на рынке, после побеседовал с продавцами и местными жителями.

Отмечено, что рынок занимает 4 гектара и является одной из торговых площадок приграничного региона. Основная активность приходится на среду — в этот день сюда приезжают около 400 торговцев. На постоянной основе вдоль автодороги функционируют порядка 50 объектов.

Краткосрочная рабочая поездка Садыра Жапарова в Баткенскую область совершена с необходимостью ознакомления на месте с вопросами демаркации государственной границы. Проведение отдельных встреч с жителями региона предусмотрено в рамках следующей поездки президента в область.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373018/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
«Покупателей нет, добираться сложно»: ошане о переносе рынка «Келечек»
В Оше могут снизить аренду земли на базаре до 50 процентов
Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес
Органическую продукцию из Кыргызстана намерены продвигать на китайском рынке
Работу по формированию общего биржевого товарного рынка начали страны ЕАЭС
В южных микрорайонах Бишкека хотят построить современный рынок
В Кыргызстане изменили правила торговли: утверждены новые ставки патентов
В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка
Где в Кыргызстане больше всего рынков и сколько они вмещают торговцев
Знаменитый рынок «Тешик-Таш» в Оше тоже перенесут за город
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая
Селевой удар по&nbsp;югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от&nbsp;силовиков Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Депутат ЖК&nbsp;предлагает убрать тест по&nbsp;кыргызскому языку из&nbsp;ОРТ Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Глава кабмина требует изменений: в&nbsp;Минздраве обсудили качество лечения Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
17:45
Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал...
17:23
В Бишкеке пройдет фестиваль японской культуры и дружбы
17:07
Штормовое предупреждение. В горах Кыргызстана возможен сход лавин
17:05
Госдума РФ хочет аннулировать ВНЖ мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в году
16:44
Садыр Жапаров встретился с работниками рынка «Торговый» в Кадамджайском районе