Садыр Жапаров встретился с работниками рынка «Торговый» в Кадамджайском районе

Садыр Жапаров сегодня в ходе краткосрочной рабочей поездки в Баткенскую область посетил рынок «Торговый» в Ак-Турпакском айыльном аймаке Кадамджайского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о текущей ситуации на рынке, после побеседовал с продавцами и местными жителями.

Отмечено, что рынок занимает 4 гектара и является одной из торговых площадок приграничного региона. Основная активность приходится на среду — в этот день сюда приезжают около 400 торговцев. На постоянной основе вдоль автодороги функционируют порядка 50 объектов.

Краткосрочная рабочая поездка Садыра Жапарова в Баткенскую область совершена с необходимостью ознакомления на месте с вопросами демаркации государственной границы. Проведение отдельных встреч с жителями региона предусмотрено в рамках следующей поездки президента в область.