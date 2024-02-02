Минэнерго: до 22.00 ТЭЦ Бишкека заработает в штатном режиме, теплом обеспечим

«До 22.00 мы планируем, что ТЭЦ Бишкека заработает в штатном режиме», — сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, горожан с 22.00-23.00 постараются обеспечить теплом.

Глава ведомства отметил, что на месте в три смены работают сотрудники ТЭЦ, МЧС и бригада ОАО «Электрические станции».

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.