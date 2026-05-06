Минкультуры дало разъяснение по реставрации памятника «Таш-Рабат»

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выступило с официальным опровержением информации, распространяемой в социальных сетях относительно работ на архитектурном памятнике «Таш-Рабат».

В ведомстве пояснили, что уникальный объект находится под угрозой разрушения из-за природных и антропогенных факторов, в связи с чем в 2025 году в рамках государственной программы начата реставрация. Последнее масштабное обновление памятника проводилось более 40 лет назад, и текущие меры направлены на сохранение его подлинного исторического облика для будущих поколений.

Реставрационные работы осуществляет ОАО «Юг-Стройсервис» на основе специального проекта, разработанного научно-исследовательским институтом «Кыргызреставрация». Процесс опирается на глубокие лабораторные исследования, исторические материалы и заключения как местных, так и зарубежных специалистов. В министерстве подчеркивают, что все действия соответствуют Закону «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и международным научным требованиям.

Особое внимание Минкультуры уделило временным конструкциям, вызвавшим обсуждение в интернете. Ограждение по периметру установлено исключительно для защиты объекта от скота, а временный навес необходим для защиты древней кладки от осадков и создания условий для работы реставраторов. Все подобные сооружения будут демонтированы сразу после завершения проекта.

Ведомство официально заявляет, что распространяемые в Сети эскизы и проекты «обновленного» вида памятника не соответствуют действительности, и призывает граждан соблюдать точность при распространении информации, выражая готовность обсуждать любые научно обоснованные предложения.