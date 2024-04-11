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Происшествия

Возгорание на ТЭЦ Бишкека. Стали известны подробности

ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили в ее пресс-службе.

Отмечается, что 10 апреля примерно в 5.20 при тушении возгорания в районе узла пересыпки с ленточного конвейера № 9 на ленточный конвейер № 10 сотрудник ТЭЦ по неосторожности получил термические ожоги. Пострадавший госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

«На основании «Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденного постановлением правительства КР от 27.02.2001 № 64, тяжесть травмы определяется по характеру повреждений, документ выдается лечебным учреждением по запросу нанимателя. Состав комиссии, назначаемой для расследования обстоятельств и причин произошедшего несчастного случая, зависит от тяжести травмы, полученной пострадавшим», — рассказали на ТЭЦ.

Уточняется, что на данный момент ТЭЦ работает в штатном режиме, никакого взрыва не было.

«ТЭЦ — это производственное предприятие со сложным технологическим процессом. И, как и на любом другом производстве, возможны нештатные ситуации», — заключили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291323/
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