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Экономика

Грант ЕАБР для ТЭЦ Бишкека потратят на защиту от перегрузок

В Евразийском банке развития рассказали подробности подписанного договора о предоставлении технического содействия для приобретения оборудования для ТЭЦ Бишкека.

Договор заключен между ЕАБР и ОАО «Электрические станции». Проект, финансируемый за счет Фонда технического содействия (ФТС) банка, нацелен на устранение последствий аварии на ТЭЦ, произошедшей 2 февраля 2024 года.

Соглашение предусматривает закупку необходимого оборудования, в том числе распределительных устройств низкого напряжения, что обеспечит защиту от перегрузок и коротких замыканий в сетях.

Общий объем финансирования проекта — около $500 тысяч. Это безвозвратный и безвозмездный грант.

«Мы стремимся не только к восстановлению функционирования энергетической инфраструктуры, но и к улучшению условий для будущего развития и модернизации системы энергоснабжения города», — отметил старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Пострадали пять человек. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте. В апреле закончила работу межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ города. Из-за технических и организационных нарушений в мельнице № 18 произошел взрыв, что привело к отключению всего старого блока ТЭЦ. Предварительный ущерб от аварии составил 69 миллионов 630 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294749/
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